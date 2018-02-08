Овен

События недели будут происходить для вас несколько неожиданно и слишком быстро. Ваша роль в них окажется минимальной, многое останется для вас непонятным, что-то порадует, а что-то и огорчит. Не исключены в связи с этим изменения и на работе.

Телец

Неделя принесет вам новые впечатления, связанные в первую очередь с дружеским общением. Не исключено, что на работе придется срочно пересмотреть свои планы и заняться тем, что вы запланировали только на конец этого месяца.

Близнецы

По удачному для вас стечению обстоятельств произойдут благоприятные изменения на работе. Новые обязанности потребуют много времени и сил, поэтому вы не сможете активно заниматься вопросами семьи и дома, что вызовет недовольство супруга.

Рак

Важно официально оформить все устные договоренности, даже с людьми, которым вы всецело доверяете, иначе не исключен обман. Наладятся отношения в семейных парах благодаря интересному совместно проведенному в выходные мероприятию.

Лев

Эта неделя - удачное время для закрепления недавно выработанных полезных привычек. В первую очередь следует пересмотреть рацион питания, будьте требовательны к себе и в отношении режима сна. От любимого не стоит ждать слишком многого.

Дева

Ваши домашние могут удивить вас своим вниманием. Причем инициатива в новшествах будет исходить от вашего супруга. На работе вы вынуждены будете принять любое решение руководства. Однако вскоре все кардинально изменится...

Весы

Спокойная неделя для повседневных дел. Однако не исключена большая удача на работе - успешное завершение хлопотного дела, которое вы уже не раз откладывали в долгий ящик. В личной жизни без потрясений и изменений любого свойства.

Скорпион

Все поступки этой недели будут совершены под влиянием эмоций. У одиноких активизируется личная жизнь, и она, увы, потребует неоправданно больших расходов. И как следствие - неизбежные финансовые затруднения на следующей неделе.

Стрелец

Ваше желание заняться благоустройством дома будет понято в семье, к тому же бюджет позволит сделать несколько удачных крупных покупок. Спорный вопрос на работе решить с первой попытки не удастся, поэтому лучше вернуться к нему на следующей неделе.

Козерог

Активная деловая и личная жизнь приведет к умственной и эмоциональной усталости. Будьте разборчивы при общении и не позволяйте собой манипулировать. Не исключено примирение с человеком, с которым вы поссорились, как оказалось, из-за пустяка.



Водолей

Главной проблемой для вас на этой неделе станут вопросы финансового обеспечения семьи. Если вы уже давно и пока безуспешно боритесь с лишним весом, то информация по данному вопросу, полученная вами от надежного источника, наверняка будет вам очень полезна.

Рыбы

Усилится ваша независимость в поведении и мыслях не только на работе, но и в семье. При этом остерегайтесь быть втянутым в ненужный спор. А вот к совету близкого друга при решении сложной жизненной ситуации вы благоразумно прислушаетесь.