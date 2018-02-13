Чеканка - сложный и очень трудоемкий процесс. И неудивительно, что сейчас этим искусством занимаются единицы. Мы побывали в мастерской художника-чеканщика Александра Иванова.



Мастерская больше напоминает выставочный зал. Здесь можно увидеть много работ, выкованных руками Александра Андреевича за 43 года творческой деятельности. Каждая работа действительно уникальна, потому что сделана в единственном экземпляре. У художника было 29 персональных выставок, а юбилейная, 30-я выставка откроется в марте в Национальной художественной галерее «Хазинэ». В экспозиции будут представлены серии работ, в которых отражена история Болгарского ханства, современного Татарстана, панно по мотивам татарских народных сказок, легенд, композиции на философские темы.

Удивительные по красоте произведения создаются на обычном большом столе, покрытом металлической плитой. Это и есть наковальня. Орудие художника - легкий молоточек, а инструменты - чеканы, тоненькие металлические «карандаши» разного диаметра.

- Чеканщик, как кузнец, выковывает на медных листах свои рисунки, орнаменты. Только удары здесь должны быть легкие. Медь мягкая, податливая, и физическая сила для работы с ней не нужна. Здесь главное - твердость руки и четкость глаза. И еще огромное трудолюбие и терпение - на изготовление одного панно может потребоваться полгода. Но когда работаешь с медью, душа радуется, - рассказал Александр Андреевич.

- С чего начинается чеканка?

- С эскиза. Эскиз - это самый ответственный момент в работе. Здесь ошибиться нельзя. Сначала делаю детальный рисунок на ватмане, потом аккуратно перевожу его на кальку, а уже с кальки - на металл. И начинается процесс ковки.

Чеканка - многогранное искусство. К тому же медь прекрасно сочетается с деревом, кожей, мехом, вышивкой, так что простор для фантазии безграничный.

- Как вы стали заниматься чеканкой? Ведь это все-таки редкий у нас вид декоративно-прикладного творчества...

- Все началось в юности. Я жил в Нижнекамске. Однажды увидел, как несколько человек выкладывали мозаику в магазине. Это были ребята из мастерской художественной группы Нижнекамского химкомбината, которая занималась оформительскими работами на комбинате и в городе. Группой руководил Георгий Владимирович Арчуашвили. Напросился им помогать. А потом меня пригласили в мастерскую. Там увлекся чеканкой. В то время я работал пожарным инструктором, но постоянно пропадал в мастерской, и через четыре месяца меня уволили за прогулы. А Георгий Владимирович принял меня на работу в мастерскую. Сначала выполнял его задания, но постепенно стал ковать по своим собственным эскизам. Кстати, этот молоточек - подарок моего учителя. Он со мной уже 43 года.

- Александр Андреевич, у вас есть идея открыть свою школу, чтобы передавать секреты мастерства молодым ребятам?

- Идея есть. Но в такой школе должно быть заинтересовано государство. Искусство чеканки по книгам постичь невозможно, оно передается только от мастера к ученику. Я знаю, что есть мальчишки, которые могли бы стать настоящими мастерами и не дали бы исчезнуть чеканке как виду искусства.