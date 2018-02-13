Рекламная индустрия из года в год активно продвигает в массы обезжиренные молочные продукты - сыры, творог, кефир, йогурты. Производители красноречиво рассказывают об их пользе, делая на этом немалые деньги. Исследователи бьют тревогу: продукция со статусом «обезжиренная» вредна.



Действительно ли употребление того же обезжиренного кефира может негативно сказаться на состоянии организма? «КВ» решили подробнее разобраться в данном вопросе. Помогает нам в этом врач-диетолог ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» Юлия Киселкова.

- Юлия Энгельсовна, несут ли обезжиренные продукты пользу для организма или же они вредны?

- Продукция с нулевым содержанием жира никакой пользы для организма не несет. Напротив, даже вредна. Во-первых, жирорастворимые витамины из продуктов, где менее 1% жира, не усваиваются. То есть, к примеру, от молока вы не получите витамины А, D, E, K, Р-каротин. Кальций плохо усваивается при недостатке или избытке жира. Обезжиренные творог, сметана, кефир перестают быть источниками полезных веществ.

Во-вторых, продукты с нулевым или низким содержанием жира утрачивают вкус. И производитель компенсирует это с помощью сахара, а также химических добавок - усилителей вкуса, ароматизаторов, стабилизаторов. Наконец, нередко производитель заменяет обычные жиры трансжирами, потребление которых повышает риск развития ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

- Тем не менее обезжиренные продукты манят низкими калориями, особенно желающих похудеть…

- Вы не сможете похудеть, регулярно потребляя такую продукцию. Обезжиренный сыр, к примеру, содержит гораздо больше соли, которая задерживает в организме лишнюю жидкость и вредные вещества. В обезжиренных йогуртах много углеводов, которые быстро усваиваются. Организм начинает вновь испытывать чувство голода. Затем в крови резко скачет сахар, вызывая у вас желание полакомиться пирожными, булками. Я отдельно хочу отметить, что мы нуждаемся в жире, особенно дети, люди, занимающиеся активной умственной и физической деятельностью.

- Почему организму нужен жир?

- Питание должно быть сбалансированным. Из-за недостатка жиров продукт теряет свою цельность, правильную структуру. Поэтому производители и используют добавки. Мозг и нервная система питаются только жирами и углеводами. Жир - один из главных источников энергии. Он растворяет десятки полезных веществ, участвует в обменных процессах, обеспечивает синтез гормонов.

- С каким процентом жирности необходимо покупать молочные продукты?

- Творог, кефир, молоко лучше выбирать с 1 - 2,5% жирности, сметану и сыр - с 15 - 25% жирности. Молочные продукты прежде всего должны быть натуральными, и тогда они будут полезными. Обязательно читайте состав. Если йогурт способен храниться неделями, значит, в нем есть добавки. Причем многие производители экономят, используя дешевые химикаты, а не натуральные компоненты - пектин или даже крахмал.