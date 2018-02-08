Расскажите, пожалуйста, об изменениях в 2018 году по льготному кредитованию из средств материнского капитала.

Виталий



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, российские семьи, в которых в 2018 - 2022 годах появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. И действительно, льготную ипотеку можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом необязательно.

Несмотря на то что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой материнского капитала, это тем не менее важный шаг государства по поддержке семей с детьми. Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки.

Обратите внимание!



Также стоит напомнить, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тысячи рублей.