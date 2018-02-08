Я пенсионерка по возрасту, но продолжаю работать. В марте хочу увольняться. Подскажите, как изменится моя страховая пенсия.

Елена Александровна

Уважаемая Елена Александровна, специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани ответили, что с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.

В 2016 и 2017 годах возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходили спустя три месяца с даты увольнения. В 2018 году эта процедура тоже занимает три месяца, но они будут пенсионеру компенсированы.

Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность за апрель, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца - апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.