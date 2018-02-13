В одном из казанских косметологических салонов, обещавшем бесплатную консультацию специалиста, а потом и эксклюзивное омоложение, меня встретили ласково и очень умело разговорили. Обычно, когда собеседник фальшивит, я это чувствую и замыкаюсь. Но та дама выглядела очень искренней и заинтересованной.

Но это я потом пойму, что в таких местах практикуется специальная, удивительная для непосвященного школа диалога, цель которой - выудить у будущей жертвы как можно больше подробностей о ее жизни. Я вначале простодушно отвечала на все вопросы. Когда же засомневалась в правильности своей откровенности и замолчала, косметолог удивленно произнесла:

- Я так не люблю! Я говорю, а вы молчите…

- Да просто на сегодня все слова кончились, - оправдывалась я.

- Нравится? Вот это ультразвуковая чистка лица. А это маленький скребочек идет по вашему лицу, - попутно с манипуляциями она рассказала про какую-то учительницу, которая обладала знаниями, но была как жаба некрасивой, с родинками и бородавками. Я себя жабой не чувствовала, но кожа лица выдает возраст… Как говорит родственница: «У тебя личико, как печеное яблочко».

Скребочек ходил по лицу, пощипывая. На ум пришел образ лошади, которую чистили скребком, и ее шерсть потом блестела на солнце. Затем мне мягко наложили маску. Я лежала, отдыхала, расслаблялась, а до меня доносилось:

- Нравится? Значит, сейчас пойдем и подпишем договор.

- Да, конечно, - соглашалась я, представив, как теперь регулярно буду выскакивать из своей будничной суеты, приходить сюда и отдаваться отдыху. Здорово!

Между тем голос продолжал:

- Вы счастливая женщина, у вас хорошие дети. Если что, они вам помогут. Вы же их вырастили. Думаю, с ними проблем не будет.

Я робко насторожилась:

- У них своих проблем хватает. Я обращаюсь к детям в крайнем случае.

- Но вы же их вырастили! - повторил голос. - Неужели они не хотят, чтобы их мама хорошо выглядела? Пройдемте на диагностику лица.

Диагностику проводила миловидная девушка. Возраст, как сейчас говорят, размыт: может, 30, а возможно, и 40 лет - определить сложно. На лице выделялись пухлые губы. Тугие и крупные, они акцентировали на себе внимание, так что лицо словно исчезало.

- Сколько у вас проблем! - ахала диагност. - Нужно срочно что-то с этим делать.

- А как вы определяете, что мне нужно?

- Вот стандарт по возрасту до 60 лет.

- Мне больше. А что, после 60 нас уже нет?

Вопрос остался без ответа, зато моя проводница в царство красоты спросила, какая сумма будет мне комфортной:

- Три с половиной тысячи в месяц - это много?

- Да, для моей скромной пенсии более чем…

- Но ведь у вас обеспеченные дети, - напомнила девушка.

- Стараюсь обходиться сама. К тому же мы хотели купить мужу снегоход.

- Вы что, женщина! Когда о себе думать будете? Пойдемте подписывать договор на абонемент. Мы делаем все в комплексе: и процедуры, и уколы, - с этими словами она передала меня в руки молодого холеного мужчины.

- Исключительно для вас могу снизить эту сумму до трех тысяч, - сообщает он. - Туда войдут процедуры и 8 уколов. Вам рассказали, что ими пользуются только в Японии? У них это бесплатно, для оздоровления нации. Но лекарство изобрели у нас. Ну что, согласны? Сейчас приглашу другого сотрудника, и будете оформлять договор.

Зашел еще один красавец. Блондин.

- Вы что так волнуетесь? - участливо спрашивает он.

- Да дорого...

- Давайте начнем оформлять документы. Подписывайте, а там решите.

Я читаю договор, начинаю подписывать и вдруг узнаю, что он действует два года.

- А что в эти годы входит?

- Восемь уколов и восемь процедур…

- А во второй год?

- Второй год идет сопровождение, консультации и женский клуб, где с вами будет работать психолог.

Я точно понимаю, что второй год буду платить за воздух, но рука предательски продолжает расписываться в любезно протянутых бумагах.

- Стоп! Стоп! - вдруг вскрикиваю я. - Я передумала! - и тяну к себе все подписанные бумаги.

Описать взгляд, которым испепелил меня красавец-блондин, невозможно… Домой я летела на крыльях, радуясь, что сохранила для дома 72 тысячи рублей, и удивляясь, что провела в салоне омоложения целых пять часов. Зато теперь точно купим мужу снегоход!