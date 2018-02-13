Как не ошибиться в выборе врача? Почему принцип «Сам себе доктор» вреден для здоровья? Надо ли регулярно проходить медицинские обследования? Об этом и многом другом наша беседа с доктором медицинских наук Василием Власовым.



Представляем собеседника Василий Викторович Власов - доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины. Член Экспертного комитета по медицинским исследованиям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения России. Профессиональные интересы: эпидемиология, доказательная медицина, общественное здоровье, биомедицинская этика. Василий Викторович Власов - доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины. Член Экспертного комитета по медицинским исследованиям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения России. Профессиональные интересы: эпидемиология, доказательная медицина, общественное здоровье, биомедицинская этика.

Василий Викторович выступил с лекцией в рамках просветительской акции «Открытая лабораторная», которая состоялась в минувшую субботу в центре современной культуры «Смена». Эта акция была приурочена ко Дню российской науки.

Пациенту надо быть грамотным покупателем

- В последнее время непонятные медицинские центры приглашают на бесплатные обследования. Предложения заманчивые, но никакой гарантии, что там не раскрутят пациента на дорогие и в лучшем случае бесполезные процедуры. Как не попасть на удочку таких мошенников?

- Это известный ход - напугать каким-то сложным диагнозом и тут же предложить «эффективный» курс лечения. И человек с благодарностью отдаст деньги, чтобы избавиться от проблемы. Хорошо, если на самом деле ничего страшного со здоровьем нет, в этом случае потеряешь только деньги. Но нередко в такие центры обращаются люди, которым необходима помощь профессиональных врачей. Здесь они теряют не только деньги, но и драгоценное время. А когда попадают в больницу, бывает уже поздно.

Сейчас предложений на рынке медицинских услуг очень много. Для многих это в первую очередь бизнес, они зарабатывают на пациентах деньги. Поэтому всем нам надо учиться быть грамотными покупателями.

- Как не ошибиться в выборе врача?

- Для начала надо с врачом пообщаться. Не стесняйтесь задавать ему разные вопросы, попросите его объяснить, почему он считает, что данный метод лечения или препарат поможет именно вам. Большой плюс, если врач читает англоязычную литературу. Значит, он в курсе последних научных достижений в своей профессиональной сфере.

В любом случае за помощью необходимо обращаться к профессионалам. А принцип «Сам себе доктор» или лечение по советам соседки еще никому не помогали.

Надо четко понимать, что забота о своем здоровье - это все-таки ответственность самого человека, а не государства. Он должен отдавать себе отчет в том, что, если серьезно заболеет, то доставит своей семье много проблем - и материальных, и психологических. Не зря в мудром еврейском законе сказано: главная обязанность человека - не быть никому в тягость!

Когда больной становится покупателем услуги

- Если бы у нас были семейные доктора, то, возможно, наше общество было бы более здоровым и качество жизни выше?

- Семейный доктор - это лучшее, что придумала медицина. Семейный врач наблюдает за представителями нескольких поколений семьи, он знает все их болячки, кто к каким заболеваниям предрасположен, и подбирает наиболее эффективные методы профилактики и лечения. Это не новая система. На Западе ее практикуют с XIV века. А в России она просто не успела сформироваться. Земские врачи у нас начали появляться только в конце XIX века, но после революции 1917 года начала развиваться совершенно другая система здравоохранения, которая привязала пациентов к больницам и поликлиникам.

- А сейчас система семейного доктора развивается?

- В центре внимания должен быть пациент - так декларируется основное направление развития российского здравоохранения. Система семейного доктора как раз вписывается в это направление. Продвижение есть, но идет оно сложно.

- Почему?

- Есть силы, которые серьезно противодействуют этому. Дело в том, что, если появятся практикующие семейные доктора, то многие врачи-специалисты, которые сейчас трудятся в поликлиниках, останутся без работы. Или им нужно будет переучиваться, переквалифицироваться. То есть придется менять систему.

Но зато у нас развивается так называемая альтернативная медицина. И этому тоже есть объяснение. Пришел человек в поликлинику, а там очередь, запись к нужному врачу на месяц вперед. Получается, он просто вынужден обращаться за помощью к представителям так называемой альтернативной медицины. Там его принимают приветливо, с улыбкой, выслушивают, предлагают разные процедуры, препараты, и он становится покупателем услуги, которая, как ему кажется, решает его проблему. Но это только кажется.

- Но он же чувствует улучшение своего состояния…

- Он чувствует удовлетворение. А объективных положительных изменений в организме может и не быть. Более того, эти никем не контролируемые процедуры могут привести к серьезным негативным последствиям. В результате все это слишком дорого обходится самому пациенту и в плане бессмысленных трат, и в плане здоровья. К тому же такие «специалисты» наносят колоссальный ущерб авторитету медицины.

Не чеши там, где не чешется!

- Василий Викторович, а существуют объективные показатели эффективности и безопасности лечения?

- Да, мы можем измерить давление, сделать анализ крови, кардиограмму, УЗИ, провести другие исследования. Но все-таки в нашем организме не все поддается измерению и объективному анализу. Более того, мы знаем, что для человека помимо физического состояния очень важно субъективное благополучие, то есть то, как он себя ощущает.

О том, что такое объективное и субъективное и как они влияют друг на друга, можно рассуждать долго. Всего один пример. Исследования мозга человека показали интересный результат: если человеку сделать больно, то реакция мозга будет точно такая же, если ему перестать делать приятно. То есть человека гладили - ему было приятно, но когда гладить перестали - реакция мозга такая же, как будто в тело вонзили иголку. Так что здесь все не так просто и однозначно, и врачам необходимо учитывать это в работе с пациентами.

- Некоторые врачи советуют проходить диагностику всех систем организма раз в полгода, а кто-то считает: не чеши там, где не чешется, - здоровее будешь. Какой подход более правильный?

- Главный принцип действительно такой: если не чешется - не чеши. Но бывают случаи, когда определенные обследования лучше проходить регулярно. Например, у людей с избыточным весом есть предрасположенность к диабету, поэтому следует проверять уровень сахара в крови. Если человеку за 50 и он курильщик со стажем, то у него велик риск развития рака легких. Поэтому он сам должен быть заинтересован в обследовании.

Никому не надо доказывать, что здоровье - это наша основная ценность. Это все и так знают. Но почему-то для большинства из нас эта ценность абстрактная. Тех, кто системно занимается своим здоровьем, у нас, к сожалению, мало.