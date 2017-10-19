Многие садоводы ездят зимой на дачные участки, чтобы утрамбовать снег под плодовыми деревьями, объясняя необходимость этого процесса важными причинами. Наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева расскажет, как работает этот метод и нужно ли вообще топтаться в снегу под яблонями.

Защита от грызунов. Действительно, в поисках еды мыши прокладывают под снегом настоящие лабиринты и охотно лакомятся древесной корой. Казалось бы, утрамбованный снег должен стать для грызунов препятствием и защитить сад от серых разбойников.

К сожалению, на своем горьком опыте вы могли и сами убедиться, что мыши способны прокладывать ходы даже в гораздо более твердых материалах, чем снег. Конечно, в сытую и теплую зиму они обойдут плотные снежные завалы стороной, но в голодные времена не станут церемониться. Поэтому о сохранности коры (особенно молодых деревьев) стоит позаботиться с осени - для защиты штамбов существует масса народных средств и приспособлений промышленного производства.

Плотно утрамбованный снег защитит корни и основание дерева от суровых зимних морозов. Знания школьного курса физики достаточно для того, чтобы понять: греет, а точнее, удерживает тепло не сам снег, а находящийся в нем воздух. Понятно, что в рыхлом снежном одеяле воздуха больше, чем в уплотненном.

Таким образом, если слой снега вокруг дерева недостаточен, его стоит не утаптывать, а наращивать - набросать дополнительно тот, что счищаете с дорожек или отгребаете от фундамента дома.

Но главное - заранее правильно подготовить растения к зимовке: своевременно внести осенние минеральные удобрения, замульчировать приствольный круг, вылечить все повреждения на древесине и коре.

Под слоем снега дерево просыпается медленнее, резкое изменение температуры не приносит ему стресса. Да, плотный снег в тени дерева действительно может лежать вплоть до мая. Вот только идет ли это растению на пользу? Под теплым солнышком у кроны уже в полном разгаре вегетационный период, а корни под толстым снежным укрытием еще спят и не думают поставлять питание. Растения могут сбросить цвет, а то и вовсе погибнуть. В меньшей степени к охлаждению корней чувствительны яблони и груши, в большей - вишни, сливы и другие косточковые.

Профессиональные садоводы советуют: если весной дерево уже пробудилось и начало распускать почки, уберите из-под него снег. Есть опасность возвратных заморозков? Замульчируйте приствольный круг, если не сделали этого осенью.

Утрамбованный снег тает медленно, ежедневно обеспечивая пробуждающееся дерево запасом влаги. Обычно весной в почве и без того достаточный запас влаги, поэтому в дополнительном поливе пробуждающееся дерево не нуждается, а корни при излишней влажности могут вымокнуть. Особенно страдают от подпревания корневой шейки войлочная вишня и абрикос, поэтому под ними утрамбовывать снег категорически запрещено. Кроме того, талая вода ночью может замерзать, а ледяная корка вредит растениям.

Остатки снега под деревьями можно посыпать древесной золой или с помощью лопаты измельчить и разбросать, чтобы жаркое весеннее солнце быстрее сделало свою работу. Таким образом, в большинстве случаев утаптывание снега под деревьями - лишняя работа. Правильно подготовленные к зиме деревья в нем не нуждаются, а вы только зря потратите время и силы.