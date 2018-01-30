Недавно героем телевизионного шоу талантов «Старше всех!» стал наш земляк Вильямс Ахмадуллин. Уникальность таланта самодеятельного артиста в том, что практически любую мелодию, будь то классика или фольклор, он может насвистеть, да не просто так, а художественно. Он - мастер художественного свиста. В его репертуаре русская и татарская классика, фольклор и эстрадные мелодии.

Свист от Бога

На шоу участник поразил телезрителей исполнением «Соловья» Алябьева.

Нашему корреспонденту Вильямс Габдулхакович рассказал, как изобрел собственную технику художественного свиста с трелями, напоминающими звук флейты.

До четвертого класса он со своей семьей жил в поселке Дальнее Устье возле Казанского речного порта. Отец был завклубом, в котором они и проживали. Все увиденное на концертах, фильмах и танцах под музыку духового оркестра не могло не повлиять на развитие маленького Вильямса. Ему хотелось выдавать музыку из себя, и свист оказался самым подручным инструментом. Со временем будущий артист понял, что в свисте чего-то не хватает. Потом догадался: трели. Но где ее взять? Помог случай, а по прошествии времени Вильямс Ахмадуллин понял, что в этом был и божий промысел.

Чтобы побороть страх перед многочисленными собаками в их районе, маленький Виль свистел, как милицейский свисток, с трелью… Тогда ему и стали подвластны ария Розины из «Севильского цирюльника», «Соловей» Алябьева, мелодии татарских композиторов Сайдашева и Музафарова.

Судоводитель и изобретатель

Окончив речной техникум и Горьковский институт водного транспорта, наш герой работал судоводителем, судомехаником. Затем ушел в науку - занялся прикладной химией, стал автором четырех изобретений, получил медаль ВДНХ СССР. Но занятия музыкой не бросал: на досуге пел в хоре в ДК им. Кирова и брал уроки вокала у Люции Хасановой.

Однажды Вильямс Ахмадуллин предложил профессору Анатолию Шутикову просвистеть «Соловья» Алябьева с оркестром народных инструментов, а потом на протяжении 12 лет был солистом этого оркестра.

Два дня съемок и несколько минут эфира

На шоу Вильямса Ахмадуллина пригласили с супругой Валентиной. Она учительница начальных классов и прекрасно поет. Два дня репетиций, два дня съемок. «Я показывал на шоу Максиму Галкину и зрителям, как надо свистеть. Жаль только, что две трети из того, что снималось, не вошло в передачу», - говорит Вильямс Габдулхакович.

После эфира звонков от знакомых поступило много. Особенно волнительным был разговор с сыном и внучкой Анечкой, проживающими в США. Они тоже посмотрели эту передачу, и внучка, играющая на скрипке, заинтересовалась дедушкиной техникой свиста. А композитор Риф Гатауллин, восхищаясь талантом артиста, сказал, что нужно популяризировать этот жанр.

В Татарстане художественный свист знают и любят

И этому способствовало искусство Вильямса Ахмадуллина. О нем и его супруге Валентине снят фильм «Любовь пронзительнее свиста». Наш земляк стал лауреатом смотра ветеранов РТ «Балкыш» и снялся в фильме Рабита Батуллы «Рудольф Нуриев. Рудик».

Вильямс Габдулхакович считает, что художественный свист, как и другие оригинальные жанры, надо активно популяризировать. В консерваториях Парижа есть предмет «художественный свист». Может, стоит перенять их опыт?

Самая большая мечта Вильямса Ахмадуллина - чтобы появился фильм-концерт с мастер-классом свиста. «Наши люди смышленые - быстро подхватят, и вместе мы дружно освистаем всю нечисть на нашей земле», - шутит он. А когда ему говорят: «Не свисти - денег не будет», отвечает: «Честно работающему человеку бояться нечего!»