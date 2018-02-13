В том, что наши читатели любят читать, в «Казанских ведомостях» даже не сомневаются - то и дело в редакции раздаются звонки с просьбой опубликовать самостоятельно написанное эссе.

И не случайно на третьем заседании читательского клуба «Казанских ведомостей», вела которое его председатель - главный редактор «КВ» Венера Якупова, говорили о современной русской поэзии постсоветского периода. Гостем клуба стал человек, ежедневно читающий не менее 100 современных стихов, - доцент института филологии и межкультурной коммуникации, преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы КФУ, доктор филологических наук Артем Скворцов. С собой он принес несколько десятков поэтических сборников.

- Артем Эдуардович, неужели у нас так много хороших стихов, написанных современниками?

- Для кого-то будет открытием, что мы сейчас живем в период расцвета современной русской поэзии. Некоторые критики и филологи называют его бронзовым веком русской поэзии - по аналогии с золотым и серебряным. Могу с уверенностью сказать: в настоящее время можно выделить не менее 200 авторов, заслуживающих внимания. Из них 30 - 40 выдающихся, 100 более или менее заметных и еще такие, которые хотя бы раз в год выдают одно замечательное стихотворение. Для того чтобы читатель имел представление о современной поэзии, каждый год начиная с 2010-го выходит антология стихов авторов, опубликованных в периодических центральных и региональных изданиях. Отбор для такой антологии, представляющей собой попытку сделать некий обзор лучшего, идет из нескольких тысяч текстов. Например, сам я, будучи составителем такой книги в 2012 году, прочитал около 8 тысяч стихов.

- И все же читают поэзию меньше, чем прозу?

- Да, и сейчас, и 200 лет назад поэтические сборники выходят небольшими тиражами. Чем это объяснить? Два века назад тиражи книг составляли в среднем в пределах одной тысячи экземпляров. Понятно, что тогда грамотных и готовых читать поэзию людей было мало, концентрировались они в основном в дворянских кругах Петербурга, Москвы - в масштабах страны это было несколько тысяч. Если заглянем на 100 лет назад, видим, что тиражи тоже не были большими, несмотря на рост населения и увеличение числа грамотных людей. Ахматова, Мандельштам, Гумилев, Пастернак выходили тиражом 500 - 700 экземпляров, и далеко не сразу тираж расходился… А самым популярным поэтом на рубеже XIX - XX веков был Семен Надсон, и заметим, сейчас его мало кто знает, он остался в своем времени. Устойчивый феномен: потребность в сложных экспериментальных стихах всегда есть у небольшой группы читателей в стране - обычно в несколько тысяч человек. Чтение поэзии рассчитано на думающих, взыскательных читателей. Именно они и создают репутацию автора, которая влияет на последующие поколения. Потому что успех той же Ахматовой при жизни - это ее успех в крайне узком элитарном кругу. Широкое признание таланта классиков происходит, как правило, лишь через 20 - 40 лет после их ухода, не меньше, а то и больше. Современники же обычно в упор не видят таланта поэта, это своего рода печальная норма.

- Так было и в золотом веке?

- Даже не сомневайтесь! Пик популярности у Пушкина был в юности после появления романтической поэмы «Руслан и Людмила». От него стали ждать чего-то похожего, а Пушкин очень быстро эволюционировал, взрослел, усложнялся… Вышедший в то время «Евгений Онегин» не вызвал у современников ощущения, что это шедевр. Популярность Пушкина медленно росла на протяжении XIX века. А поэзией Боратынского и Тютчева при жизни вообще интересовались человек 20 - 30. Очень редко случается, когда великий поэт сразу же находит отклик у современников. Чаще репутация нарабатывается десятки лет.

- С развитием информационных технологий кажется, что опубликовать свои стихи и найти свою аудиторию стало намного проще…

- В интернете сейчас море разливанное всякой информации и сайтов, публикующих стихи. Там несколько сот тысяч авторов и миллионы текстов. Некоторые из сайтов можно сравнить со свалкой, где вряд ли найдешь нечто достойное. Поэтому советую лучше заходить на сайты профессионально ориентированные. Первейшая площадка, которую всем рекомендую, это «Журнальный зал» - сборный сайт ведущих литературных журналов с серьезной репутацией, профессиональными редакторами с твердым литературным вкусом. Там печатаются лишь опубликованные в периодике стихи, их уровень намного выше среднего по причине отбора редакторами. Многие начинающие авторы присылают стихи в эти журналы. Конкуренция большая, но шанс быть опубликованным есть у каждого.

- Каких поэтов сейчас больше - молодого или старшего поколения?

- Еще одна удивительная особенность нашего времени: впервые в истории русской поэзии сейчас присутствует не менее четырех поколений, которые достойно существуют рядом друг с другом. Наряду с молодыми довольно много авторов, которые пишут выдающиеся произведения, в возрасте после 50 - 60 лет. Богатой и разнообразной становится женская поэзия. Например, Инна Лиснянская лучшие стихи написала после 70 лет и посвятила их теме любви старшего поколения. Другие авторы - Ирина Ермакова, Олеся Николаева, Инна Кабыш, Мария Степанова, Ната Сучкова - каждая со своим голосом и тематикой. Марина Бородицкая пишет и для детей, и для взрослых. Ведь поэт в человеке созревает по-разному (но, безусловно, при наличии таланта). Поэзия отличается от другого творческого ремесла тем, что если, например, на художника можно выучить, то на поэта выучить нельзя ни в каком специальном заведении. Здесь важен природный талант плюс абсолютно индивидуальная практика, требующая освоения огромного массива литературы.

- И все же как найти свою нишу в поэзии?

- Прежде всего надо понять, к чему тяготеет начинающий поэт: авангардист он или традиционалист, лирик или эпик… Потому что есть разные издания, которые придерживаются тех или иных взглядов, печатают авторов известных или наоборот. Надо быть готовым и к тому, что издательств, печатающих поэтические сборники, в России можно пересчитать по пальцам рук. Рассчитывать на то, что после издания книги и получения гонорара автор сможет безбедно существовать, тоже не приходится. Хотя многие авторы с наработанной литературной репутацией имеют шанс получить одну из литературных премий - на данный момент их около ста. Так, крупнейшей премии «Поэт», присуждаемой за совокупность сделанного в литературе, в свое время удостаивались, например, Александр Кушнер, Олег Чухонцев, Олеся Николаева, Сергей Гандлевский. Максим Амелин получил ее в возрасте 47 лет.

- Есть ли, на ваш взгляд, поэты в Татарстане, которые будут популярны через 50 - 100 лет?

- Земля у нас богата на таланты. Мало кто знает, но уроженец Казанской губернии Гавриил Державин - поэт мирового уровня, его не зазорно ставить в один ряд с Камоэнсом или Гете. Что касается сегодняшнего времени, талантливо и ярко пишут, на мой взгляд, Тимур Алдошин, Сергей Кудряшов, Алена Каримова, Алексей Остудин, Нури Бурнаш. Но рассуждать об их будущем месте в литературе, по-моему, рано. Как сказал Максим Амелин, автор должен пройти огонь, воду и медные трубы, то есть славу, а после этого еще и период безвестности, угасания интереса к нему. И если после прочтения следующим поколением стихи поэта возродятся, значит, он точно состоялся. Многие начинающие наивно полагают, мол, раз я носитель языка, у меня будут стихи, как у Ахматовой. Написал стишок - значит, я поэт. Олег Чухонцев по этому поводу сказал: «Как можно сказать о себе, что ты поэт? Пусть об этом говорят другие! Мы все, пишущие, безусловно присутствуем в жизни и условно в искусстве».

- Как, по-вашему, можно популяризировать поэзию?

- Сейчас практически нет телевизионных передач, посвященных стихам, где бы внятно обсуждались новейшие произведения. То же самое касается большинства периодики. Можно же в газете или журнале взять и напечатать хоть раз в неделю одно стихотворение, заслуживающее внимания… В то же время уверен: в семьях, где читают родители, и дети непременно будут читать.