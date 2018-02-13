Накануне большого юбилея - 100-летия Республики Татарстан, который будем отмечать в 2020 году, редакция «Казанских ведомостей» совместно с Национальным музеем Республики Татарстан при поддержке Ассоциации музеев РТ дает старт новому проекту «ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА В ВЕЩАХ».

Предлагаем вам рассказать о вещах, в которых отразилось наше время, время ваших родителей, дедушек и бабушек. Это должны быть рассказы об обычных и необычных предметах, которые служили людям и сейчас имеют историческую ценность. Объясните своим современникам, какое значение имели эти вещи в те годы и для чего они были нужны. Это могут быть предметы как из новейшей истории республики, так и прошлых веков.

Если вещь сохранилась в вашей семье, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии этих предметов по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите эти вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Не забудьте написать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год): это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Обязательно укажите свои координаты для обратной связи: ФИО, домашний адрес или телефон, а также род занятий, возраст (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут).

Итак, давайте сообща расскажем историю Татарстана в вещах! Они - самые беспристрастные свидетели времени, хранят энергетику и память о нашем прошлом.

Ведущая рубрики главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера ЯКУПОВА

Молочник из Васильево



Недалеко от Казани есть поселок Васильево. В конце 60-х годов мой класс ездил туда на экскурсию на стекольный завод. Мы впервые увидели, как делают посуду из стекла. Нам было очень интересно. Из печи рабочий длинной металлической трубкой доставал жидкую каплю красного цвета и начинал ее надувать. Когда капля увеличивалась, он аккуратно помещал ее в форму из металла и продолжал дуть. Спустя время металлическая форма раскрывалась, и появлялась заготовка для чайника, колбы или графина. Завораживающее зрелище! А в другом цехе за столами с горелками изделиям придавали товарный вид.

На казанском заводе «Теплоконтроль» было центральное проектно-конструкторское бюро, разрабатывавшее товары народного потребления. Общим изделием обоих предприятий стал стеклянный молочник из термостойкого стекла, произведенный в цехах Васильевского стекольного завода. Молочники приходили на наш «Теплоконтроль» в ящиках, переложенные стружкой. Здесь к ним прикрепляли черную ручку из пластмассы на металлическом ободке вокруг горлышка. Это изделие пользовалось большим спросом не только в республике. Командированные, отправляясь в Москву, брали с собой для подарка нужным людям из министерств и ведомств эти самые молочники. Со временем к молочнику добавился заварочный чайник, а позднее к нему - стаканчики в пластмассовых подстаканниках. Они стали очень популярными и востребованными.

Мы отправляли в торговые сети уже целые комплекты из стекла. Кстати, и тут не обошлось без сотрудничества. В трех остановках от «Теплоконтроля» был цех, где инвалиды по зрению собирали коробки - упаковку для наших чайников. Типография на территории завода поставляла туда раскрой из картона, и там собирали тару для наших изделий. В конечном итоге всем было хорошо: и стекольному заводу, и инвалидам по зрению, и нам, ведь торговый знак нашего предприятия красовался на коробке.

Вот так благодаря развитой между крупными производственными предприятиями кооперации создавались у нас товары для народа.

Софья Хамидуллина, Казань



Тульский самовар

На свадьбе моих родителей приданым невесты стал и старинный тульский самовар на углях. Этот предмет обихода в ту пору считался признаком достатка, символом семейного очага большой дружной семьи. До этого долгое время этот самовар служил моим бабушке и дедушке, занимая всегда почетное место в доме. Был еще один повод гордиться обладанием столь ценной вещи: крышку самовара и его бока украшали изображения четырех медалей царских времен - свидетельство того, что его производители часто оказывались в числе призеров на промышленных выставках.

В те времена самовар намного облегчал жизнь семьи: не надо было топить печь, чтобы вскипятить воду и попить чаю. К тому же сама церемония чаепития была приятной - вода в самоваре долго не остывает, а чай получается вкуснее, чем в чайнике. «С самоваром-буяном чай важнее, беседа веселее», - говорили в народе. Вот и наша семья собиралась у самовара попить чаю с мятой, душицей, календулой, медом, ягодами или ароматным вареньем. В моем детстве телевизоров еще не было - все новости и происшествия обсуждались тут же, у самовара. Фитнесом тогда тоже никто специально не занимался - девушки поддерживали форму, ежедневно выполняя работу по дому. Одной из женских обязанностей был и поход на берег реки, чтобы песком начистить самовар до блеска. И девчата старательно начищали утварь - весело, с песнями, как бы соревнуясь между собой.

Яркое воспоминание детства - скупщик цветного металлолома, пожилой мужчина, на телеге объезжает и собирает лом в обмен на свой нехитрый товар: шары, расчески, ручки, косметику, моющие средства... Многие сдавали и прохудившиеся самовары. К счастью, эта участь не коснулась нашего, хотя он был уже старенький. Много лет прохудившийся самовар пролежал на чердаке, пока родители не отдали его мне и моему супругу со словами: «Ремонтируйте и пользуйтесь!»

Могу с уверенностью сказать, что и в век высоких технологий самовар на углях востребован. Традиция чаепития - неотъемлемая часть жизни татарстанцев. Когда собираемся вместе с внуками на даче на берегу Казанки, обязательно ставим самовар.

Внуки, как и я, очень любят пить ароматный чай из него. Какие разговоры ведутся, какие стихи сочиняются, какие песни поются, пока пыхтит-кипит любимый семейный самовар! Он, по нашему мнению, никогда не уступит своего лидерства современному электрическому чайнику.

Флюра Багаутдинова, Казань

Стиральная доска из ГДР

Полвека назад в каждой татарстанской семье имелось для стирки большое оцинкованное корыто, а также доска с рифленой оцинкованной пластиной. Как раньше стирали хозяйки? Грязное белье замачивалось на несколько часов в корыте. Затем каждая вещь густо намыливалась хозяйственным мылом и на доске энергичными движениями руками вверх-вниз стиралась.

Постиранное белое хлопчатобумажное белье закладывалось в оцинкованный бак, и начинался процесс кипячения (выварки) на плите, продолжавшийся обычно полтора-два часа. Специальными деревянными щипцами белье вынималось и оказывалось в ванне, где тщательно выполаскивалось не один раз. Такая трудоемкая стирка занимала у хозяек почти весь выходной день.

Стиральную доску в 60-е годы прошлого века привезла из Германии моя теща Мария Ивановна. В те годы тесть служил в ГДР в составе ограниченного контингента советских войск. Сколько белья было постирано с помощью заграничной вещицы - не счесть! Тем не менее и сегодня наш семейный раритет выглядит как новенький. Хотя век доски закончился, когда в доме появилась стиральная машина-полуавтомат.

Сегодня почти у всех есть такая - торговые сети поражают разнообразием и обилием моделей большого ценового разброса. Можно спокойно стирать от изделий из самых нежных материалов до плотных одеял, курток и даже кроссовок. Сбылась мечта хозяек! Загрузил белье, поставил нужный режим и занимайся другими делами. Стирка, полоскание, слив, отжим идут в автоматическом режиме.

Моя теща Мария Ивановна, которой сейчас 92 года, хотя и удивляется этому великому изобретению человеческого ума, но с теплотой и благодарностью вспоминает свою верную помощницу молодых лет - немецкую стиральную доску, доживающую свой век на антресолях.

Клим Сунгатуллин, пенсионер, слушатель школы стажера, Казань