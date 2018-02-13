По китайскому календарю 16 февраля наступит год Земляной Собаки. Накануне праздника мы познакомились с удивительными собаками Азой и Викторией. Сейчас они пенсионерки, а еще несколько лет назад служили в Татарстанской таможне, в отделе по борьбе с контрабандой наркотиков. В их обязанности входила проверка заграничных грузов в аэропорту и на железнодорожном вокзале Казани. Они приняли участие более чем в 840 розыскных мероприятиях.



О своих коллегах и помощниках рассказал ветеран спецназа наркоконтроля Татарстана Виталий Слободяник.

Аза и Вика

- Спаниелю Азе уже 14 лет. Когда выбирал щенка, сразу обратил на нее внимание. Она была самая крупная среди щенков. Все они кушали, а она оторвалась от мамы, подняла голову и с любопытством посмотрела на меня. Я сразу решил, что возьму именно этого щенка.

Вика - тоже спаниель. В 2009 году командир кинологического подразделения Пермского края подарил нашему подразделению чистокровного щенка спаниеля. И мы поехали за ним аж в Пермский край.

- Виталий Викторович, почему выбрали именно спаниелей?

- Да, в кинологической службе таможни работают в основном овчарки. Кстати, за границей на поиск наркотиков хорошо натаскивают и поросят. Но мне нравилось работать со спаниелями. У них тонкое обоняние, они хорошо обучаемые, сообразительные, спокойные и, что немаловажно, миниатюрные, мобильные. Когда опергруппа выезжает на задание, машина обычно бывает переполнена: два оперативника, эксперт, кинолог и еще собака. Овчарка большая, и с ней становится совсем тесно. А спаниельку посадил на колени - и никаких проблем.

Мальчиков легче сбить с толку

- Как готовят собак - специалистов по поиску наркотиков? Говорят, что их специально подсаживают на разные препараты, чтобы они их эффективно искали. Это правда?

- Выдумки! Для подготовки используются специальные имитаторы - порошки с запахом разных наркотиков, и собак учат их распознавать. У нас для этого были специальные ящички с несколькими секциями и крышками с небольшими отверстиями. В секции закладывают лакомство. Собака сначала ходит, принюхивается. Нашла - села рядом с ящичком. И дальше это действие закрепляется: унюхала - села, унюхала - села. А потом к лакомству подкладывают имитатор какого-нибудь наркотика. И вот так по нескольку раз в день. Только постоянными тренировками нарабатывается навык.

Было и другое задание - закупили примерно 60 чемоданов, сумок, рюкзаков разного объема, фактуры. Выкладывали их горой или лабиринтом, и задача собаки - найти спрятанный в одной из сумок имитатор наркотика.

- Если собака задание выполнила, как ее поощряют?

- Все зависит от ее характера: кого-то достаточно погладить, кто-то будет счастлив, что ему дали его любимую игрушку, а кого-то надо угостить чем-нибудь вкусненьким. Например, спаниели - это пищевики. Игрушками их не очень заинтересуешь, а вот на лакомство они реагируют моментально.

- С кем работать проще - с собаками-девочками или мальчиками?

- На нашей службе работают в основном девочки: кобелей проще сбить с толку. Бывали случаи, когда контрабандисты брали кровяную вытяжку от течной собаки и подкладывали ее куда-нибудь в общий груз. И все! Кобель сразу чует - ОНА где-то близко! Какая ему работа! У него только одна мысль: где найти эту девочку, которой так заманчиво пахнет? И никакими уговорами вернуть его к работе невозможно. Мотивируй не мотивируй - бесполезно…

Чем пахнут доллары и нефтепроводы?

- Выученные собаки - это специалисты широкого профиля или у каждой есть узкая специализация: кто-то нацелен на героин, кто-то на другие наркотики?

- Многие собаки - узкие специалисты, у которых выработался четкий рефлекс, привязка к определенному запаху. У нас в таможне работала девушка, которая научила своего лабрадора искать доллары, и он успешно находил у граждан незадекларированные банкноты.

Знаю, что собак натаскивают даже на поиск незаконных врезок в трубопроводы для нефти и газа. Как достигают таких результатов, мне непонятно. Но факт остается фактом.

- Помимо чуткого носа какими еще обязательными качествами должны обладать собаки-поисковики наркотиков?

- Спокойствием. С шустрой, слишком подвижной и активной собакой работать не очень удобно. Она быстро пробежалась туда-сюда и смотрит на тебя: «Я все! Здесь чисто!» Но кто знает, хорошо ли она пронюхала? А спокойная собака проходит все размеренно, не спеша. Первый раз прошла, вернулась и снова прошла. И ты понимаешь, что она работает качественно, ничего не пропуская.

- Виталий Викторович, в каких самых неожиданных местах вам приходилось обнаруживать наркотики?

- Однажды нам передали оперативную информацию, что таким-то рейсом из Средней Азии такой-то человек будет перевозить партию наркотиков. Мы его тихо-мирно встретили. Благообразный такой дядя, в костюме, с портфелем. Стали досматривать. Нет ничего! Собака показывает на портфель. Он спокойно открывает портфель: «Ребята, смотрите!» Внимательно посмотрели - чисто. Но собака настойчиво показывает: «Есть!» И мы приняли решение: вскрываем портфель! Позвали понятых, аккуратно ножом отпороли подкладку, а там героин, разложенный по пакетам.

Был еще один случай. Поступил сигнал: надо встретить в аэропорту и особо тщательно проверить конкретного пассажира. Встречаем. Проверяем. Все нормально, и с документами у него все в порядке. Но вдруг ему стало плохо: стало тошнить. Оказалось, он перевозил наркотики внутри себя - в желудке. Посадили его на горшок, и из парня вышло 40 запаянных капсул с героином.

«Ав-ав! Хочу домой!»

- А где живут собаки-поисковики - дома со своими сослуживцами или у них есть «служебные квартиры»?

- «Служебные квартиры» есть. Но получается, что ты с собакой поработал, покормил, посадил ее в вольер, закрыл дверь и уехал домой, а она осталась одна, сидит, скучает. Конечно, когда собака живет дома, это совсем другое дело. Сначала я взял к себе Азу.

Последние три года на службе работал с Викой. Когда уволился, она два месяца выла не переставая. Ни с кем другим работать не соглашалась. Ее выводили гулять, кормили, с ней играли, а как только закрывали в вольере, она снова заводила свою пластинку: «Ав-ав! Ав-ав!» Мне сказали: «Заберешь ее?» «Заберу!» Написал рапорт генералу. Он дал добро. Вику сняли с государственного довольствия, и я привез ее домой.

- Как Аза приняла новенькую, не ревновала?

- Нет. Аза старше Вики на шесть лет и приняла ее как дочку. И Вика относится к Азе с уважением и почтением. Когда выходим с ними гулять, старенькая Аза спускается по лестнице тихо, но Вика ее не опережает, а идет следом. Поднимаются тоже так же - Аза впереди, Вика за ней. Вот так и живут.