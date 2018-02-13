Каждый четвертый пассажир в Казани для передвижения по городу выбирает наиболее экологичный и удобный вид общественного транспорта - метро, троллейбус. Или трамвай, например, пятерку. Кстати, его маршрут самый протяженный в городе, почти кольцевой. В этом году маршрут трамвая №5 «Железнодорожный вокзал - «Солнечный город», охватывающий значительную часть столицы, станет длиннее еще на две остановки.



Для этого с конечной точки рейса в микрорайоне «Солнечный город» до улицы Булатова проложат 900 метров трамвайных путей. Таким образом, мечта о кольцевом маршруте трамвая, соединяющем почти все районы Казани, станет ближе почти на километр. Для закольцовки останется решающий рывок в Борисково, до конечной трамвая №3, а там уже и на железнодорожный вокзал - начальную точку Большого кольца.

Об этом, а также о других новостях и итогах работы горэлектротранспорта Казани в 2017 году и планах на 2018-й рассказал на встрече с журналистами генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

В «хитах» - пятерка и первый троллейбус

Самыми популярными, по данным главы ведомства, являются все тот же трамвай №5, а также троллейбус №1. Пятый трамвай перевозит за сутки 27 тысяч пассажиров, а первый троллейбус - 15 тысяч казанцев и гостей города. Поэтому неудивительно, что вопрос о необходимости продлить сверхпопулярный маршрут пятерки поставил и мэр Казани Ильсур Метшин.

- Действительно, я полностью согласен с предложением Ильсура Раисовича. «Солнечный город» разросся, а трамвайная ветка все еще имеет конечную остановку лишь в самом его начале, - подытожил глава горэлектротранспорта.

Продолжая разговор о закольцовке маршрута из «Солнечного города» до Борисково, Галявов обратил внимание на немалую стоимость работ. Такую немалую, что даже сам гендиректор «Метроэлектротранса» затруднился оценить финансовые затраты.

- Например, километр трамвайных путей стоит около 17 миллионов рублей. Там, на этом участке, необходимо будет построить еще и мост, эстакаду, а потом с этой овражной местности, с возвышенности, спуститься до Борисково, - пояснил он детали вопроса.

Но все же главное и принципиальное решение в этой «кольцевой» теме Асфан Галявов озвучил:

- Работы над проектом трамвайной линии от «Солнечного города» до Борисково ведутся. Продление протяженности маршрута пятого трамвая на 900 метров - часть этого глобального плана в расширении транспортной системы города.

А двойка для дачников ждет тепла

Есть в этой системе и свои слабые места. Например, самым непопулярным остается маршрут трамвая №2 «Железнодорожный вокзал - речной порт». В прошлом году неходовым трамваем пользовались в среднем 262 человека в сутки. А нынешней зимой этот маршрут и вовсе закрылся. Причиной неудобств как потенциальных пассажиров, так и автомобилистов стала авария на водоводе, случившаяся аккурат на пересечении улиц Тукаевской и Татарстан. Ремонтники вначале лишь огородили значительный участок дороги, а потом и вовсе перекрыли там движение. «Водоканал» свои работы наконец-то завершил, но для возвращения на место убранных на время ремонта рельсов и пуска трамвая требуется теплое время года.

Здесь все же стоит сказать о приятном нюансе, взятом из планов «Метроэлектротранса». Когда летом двойка вновь начнет «бегать» по своему не столь уж длинному маршруту, то здесь же, практически по центру города, начнет курсировать экскурсионный трамвайчик для гостей столицы РТ. Да и казанцам с детишками наверняка придется по душе такая необычная прогулка по городу. Все, конечно, будет зависеть от цены вопроса, то есть стоимости проезда на познавательном «рогатике».

Повышение стоимости проезда: отмашки пока не было

Кстати, отвечая на вопрос о том, грядет ли в этом году согласно слухам повышение платы за проезд в метро, трамваях и троллейбусах, глава горэлектротранса пояснил, что регулирование тарифов на проезд в общественном транспорте - это прерогатива Государственного комитета РТ по тарифам. Пока указаний о повышении стоимости проезда из госкомитета не поступало.

Горэлектропарк Казани пополняется «длинномерами»

Продолжая разговор об общем состоянии дел, Асфан Галявов не без удовлетворения отметил, что сейчас почти на всех маршрутах городского электрического транспорта эксплуатируется комфортабельный подвижной состав современной модификации, низкопольный, удобный для посадки, в том числе и маломобильных пассажиров. В 2017 году приобретено еще 10 трамваев и 15 троллейбусов такого же достойного уровня комфортности. 7 из этих новых трамваев - с обычным составом, 3 - «длинномеры». Планомерное ежегодное обновление подвижного состава идет благодаря постоянной поддержке со стороны Президента Татарстана и мэра Казани, подчеркнул глава горэлектротранспорта, в рамках федеральной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

«Всегда переживаю, когда вижу новенький трамвай, попавший в аварию», - честно признался Асфан Галямович. Положительный итог 2017 года - благодаря профилактике среди водителей по сокращению и предупреждению дорожно-транспортных происшествий удалось снизить ДТП с пострадавшими на 20%, а главное - избежать в минувшем году смертельных исходов. Такой результат дал комплекс мероприятий: переаттестация водителей, организация дней безопасности дорожного движения, еженедельных дней руля, а также разбор ошибок в каждой конкретной ситуации при авариях на дорогах.

Примечательная деталь: для стимулирования водителей на предприятии «Метроэлектротранс» предусмотрено поощрение: за работу без аварий в течение одного года - 10000 рублей, в течение 3 лет - 50000 рублей.

Когда поедем до «Дубравной»?

В прошлом году сроки сдачи завершающей станции 1-й линии Казанского метрополитена «Дубравная» перенесли. Этой торжественной датой выбрано 9 мая нынешнего года. Теперь уже ничто не должно помешать вводу в эксплуатацию так долго ожидаемой станции, планируемой еще и в качестве пересадочной на новую, будущую вторую линию казанской подземки - «Азинскую».

В 2016 - 2017 годах много времени заняли работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства - сетей водопровода и канализации, дождевой канализации, высоковольтных кабелей и телефонной сети. Сейчас на «Дубравной» закончены монолитные, строительно-монтажные работы, ведется отделка вестибюлей станции.

- Все эти работы мы в зимне-весенний период завершим, но комплексное благоустройство, в том числе и прилегающей территории, сможем сделать только после паводкового периода, - уточнил Асфан Галявов. - Предполагаемый пассажиропоток в сутки на первый период эксплуатации - 9,5 тысячи человек, в перспективе мы рассчитываем на 10,9 тысячи пассажиров на этой станции. Интервал движения поездов Казанского метрополитена после ввода «Дубравной» в эксплуатацию не изменится и будет составлять 5 минут 30 секунд - при выпуске на линию уже 10 вагонов ежедневно в часы пик. Сейчас выпускается 9 вагонов. Добраться от станции «Дубравная» до конечной на этой линии - «Авиастроительной» - можно будет за 23 минуты, - сообщил подробности гендиректор «Метроэлектротранса».

Кассиров в метро больше не будет?

- Мы постепенно и целенаправленно переходим на безкассовое обслуживание, это мировая практика. В 2017 году в Казанском метрополитене установили 61 терминал по оплате проездных билетов. Закуплены новые аппараты, которые дают возможность покупать жетоны и пополнять транспортные карты с помощью наличного и безналичного расчета. Не должно быть кассиров, мы должны уйти от этого, чтобы наши работники меньше прикасались к деньгам. Все должно быть автоматизировано. Сейчас у аппаратов осталось по одному кассиру для помощи людям в обращении с новой техникой. Кстати, станция «Дубравная» сразу же будет работать без кассиров. Здесь установят 10 терминалов по продаже проездных и жетонов - по 5 штук в каждом кассовом зале, - рассказал гендиректор «Метроэлектротранса».

Вместе с тем он признал: да, проблемы с безкассовым обслуживанием есть. Так, например, зафиксированы случаи, когда автоматы не принимали тысячные и другого достоинства купюры, не давали сдачи, а то и вовсе, исправно поглотив деньги, жетон для проезда не выдавали.

- Но сейчас такие неисправности на 80% устранены, мы будем продолжать и дальше внимательнейшим образом откликаться на все жалобы наших пассажиров и добиваться полной отлаженности в работе этих автоматизированных систем, - заверил руководитель пассажирского предприятия.

Оплата проезда - и банковской картой

В трамваях и троллейбусах Казани планируется обновить валидаторы. Новые устройства будут принимать оплату проезда и с помощью банковской карты. Функция, по словам главы МУП «Метроэлектротранс», будет доступна после полного обновления валидаторов, это произойдет ориентировочно через два месяца. Еще одна новинка - к чемпионату мира по футболу 2018 года в Казани все турникеты метрополитена оборудуют технологией бесконтактной оплаты PayPass.