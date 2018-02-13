Разъясните, как должен убираться снег с козырька балкона. Есть ли разница, застекленный балкон или нет? Также интересует вопрос насчет уборки снега во дворе. В каких случаях ТСЖ кооперативного дома может нанять тракториста для уборки снега? Кто и как скоро должен вывозить снег после уборки трактором?

Наталья Ивановна



На вопросы читательницы отвечают специалисты Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ:

- Козырек балкона относится к личному имуществу собственника помещения многоквартирного дома и соответственно должен очищаться от снега силами владельца помещения. Собственник может заключить договор по очистке козырька балкона с управляющей компанией или любой другой специализированной организацией.

В случае если собственник заключил договор на очистку козырька, ответственность за возможное нанесение ущерба после падения снега или наледи будет нести компания, с которой заключен договор. Если же договор отсутствует, то ответственность несет владелец помещения. При этом не имеет значения, застеклен балкон или нет.

Что касается уборки снега, то механизированная уборка дворовой территории обоснована в случае, если она утверждена решением общего собрания собственников

как часть мероприятий по санитарному содержанию придомовой территории. Вывоз снега с придомовой территории нормативными актами не регламентирован и осуществляется согласно индивидуальным условиям договора содержания придомовой территории каждого многоквартирного дома.