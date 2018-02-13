15 февраля - день вывода советских войск из Афганистана, день скорбный и одновременно героический.

Война - это не только прямое противостояние действующих армий, где с оружием наперевес бегут солдаты, мчатся танки, стреляет артиллерия, взрывы, грохот, пот и кровь. Не меньшее противостояние испытывают бойцы так называемого невидимого фронта, о которых мы чаще всего узнаем после их гибели.

Афганский Новый год

Зорге, Абель… Их имена окутаны тайной. Таким бойцом был и житель Казани, ныне покойный генерал-лейтенант Сергей Викторович Машин. Структура, отвечающая за безопасность страны, понимала, какой напряженной и опасной была работа разведчика в чужой стране. И несмотря на величайшие сложности, соблюдая все законы конспирации, старалась хоть немного облегчить им жизнь. Представители старшего поколения помнят легендарный телефильм «Семнадцать мгновений весны» и сцену встречи главного героя - разведчика Штирлица - со своей женой. Похожая встреча, только под новый 1983 год была организована и для наших разведчиков, заброшенных в Афганистан. Об этом и о своей жизни с представителем этой опасной профессии рассказывает жена генерал-лейтенанта Лариса Георгиевна Машина:

- С Сергеем мы встретились в Казанском университете. Я училась на мехмате, он - на химфаке, спортсмен, легкоатлет, первое место по бегу, интересный собеседник. В него нельзя было не влюбиться! Поженились в 1966 году. Он уехал по распределению в Подмосковье, я с ним. Когда вернулись в Казань, его, инженера оптико-механического завода, пригласили на работу в органы КГБ, а позже отправили на учебу в Минск в Высшую школу КГБ. Затем была работа в Казани и Набережных Челнах, где я трудилась программистом в строительной организации. Но вскоре последовал вызов в Москву.

В 1980 - 1982 годах руководство КГБ СССР организовало в столице подготовку советников для службы в Афганистане. Большой упор был сделан на изучение персидского языка. Будущих советников поселили с семьями в доме на окраине Москвы в лесопарковой зоне. Вместе с нами жили курсанты из Астрахани, Донецка, Саратова, Перми. График напряженный, мужья учились с утра до вечера. На выпускном вечере руководители школы говорили: «Власть в Афганистане не переходит из рук в руки мирным путем. Афганцы доброжелательны и гостеприимны, но могут быть коварны и безжалостны. Борьба будет продолжаться. Встретив противника, стреляйте первыми».

Учеба закончилась, семьи курсантов разъехались по домам, а мужья - служить в Афганистан. Сергею достался один из самых трудных участков на границе с Пакистаном. В том районе проходили подготовку бандформирования, небо простреливалось так интенсивно, что наши вертолеты по нескольку дней не могли там приземлиться. Чтобы поддержать своих сотрудников, нам, их женам, в конце декабря 1982 года КГБ организовал поездку к мужьям в Афганистан. Всех жен вызвали в Москву и поселили в гостинице «Пекин». Проводили с нами беседы об осторожности употребления воды и фруктов из-за желудочно-кишечных заболеваний, говорили, какой опасности подвергаются наши мужья и как бдительны должны быть мы. 30 декабря все организованно вылетели в Кабул. В самолете - праздник, веселье, угощение: отмечали 60-летие образования СССР.

Самолет приземлился на военном аэродроме, который контролировался советскими военными. Встретивший меня сопровождающий повез на автомобиле в Кабул. Дома в районе, расположенном поблизости с посольством СССР, были похожи на наши хрущевки. В трехкомнатной квартире нас ждали мужья, одетые в гражданскую одежду. Они приехали из разных провинций Афганистана. Сергей, например, - из Кунара, что на границе с Пакистаном. О войне не говорили.

Мы были ограничены во времени, поэтому после радостных объятий, поцелуев и расспросов о детях поехали за новогодними подарками. Все пары порознь. Сергей держал руку в кармане на рукоятке пистолета, я шла рядом. Везде - пешком. Запомнился восточный базар и длинный ряд с дубленками, которые были в СССР дефицитом. В каком-то тесном сарае, отдаленно напоминавшем магазин, купили дубленки мне и детям, а также джинсы и японскую аппаратуру. Мне приглянулся добротный, ручной вязки костюм из верблюжьей шерсти, который хорошо сохранился до сих пор, купили и сувениры для родных и друзей.

31 декабря встречаем новый 1983 год. Наши предупредительные, ласковые мужья хлопочут, мы помогаем. На столе шампанское, фрукты, восточные сладости, икра, пельмени с говядиной и верблюжатиной. Звучат тосты: «За то, чтобы кончилась война и мы быстрее вернулись домой!», «За наших Снегурочек, детей, родных, их любовь! За мир, дружбу, верных друзей! Вы для нас как звездочки в темную ночь! А если с нами случится беда, то будьте, родные, счастливы…» Пили мало и только шампанское. Застолье продолжалось недолго.

В первый день нового года мы собираемся домой, мужья - на службу. Много сумок с вещами и очень грустно. Плохо помню, как ехали в аэропорт, как нас провожали, как прилетели в Москву. Еду в Набережные Челны, где меня встречают дети и мама.

За время службы Сергей написал 67 теплых писем, - заканчивает свой рассказ жена разведчика. - Летом 1983 года он приезжал домой, и мы на теплоходе отправились всей семьей в Астрахань. А в 1985 году вернулся домой.

Поездка в Кабул - один из самых ярких эпизодов в жизни Ларисы Георгиевны. Она протягивает мне номер газеты «Вестник» совета ветеранов Управления ФСБ России по РТ. В статье, посвященной Машину, говорится, что за боевые заслуги во время афганского конфликта он награжден орденом Красной Звезды, орденами и медалями Афганистана. В сложных условиях Сергей Викторович проявил себя как квалифицированный, спокойный, уверенный в своих силах офицер, служивший примером для подчиненных.

Мудрый Машин

В 90-е годы Сергею Машину поручили возглавить в Татарстане новое ведомство - налоговую полицию, где многое пришлось начинать с нуля. Его опыт, профессиональные навыки, а также человеческие качества - честность, скромность - помогли создать коллектив, который смог обеспечить экономическую безопасность республики.

Управление Федеральной службы налоговой полиции России по РТ, возглавляемое генерал-лейтенантом Машиным, за 8 лет возвратило бюджету республики свыше 19 млрд рублей. К его боевым наградам за оперативную работу в Афганистане прибавились награды за службу в налоговой полиции: нагрудный знак «Почетный сотрудник налоговой полиции» и орден Дружбы народов, врученный по указу Президента России. Руководители аналогичной службы в других регионах называли его «мудрый Машин», считая неформальным лидером. Сергей Викторович отказывался от назначений в Москву, считая, что еще не все сделал в Татарстане.

Уже 16 лет, как его нет с нами. В энциклопедическом справочнике «Генералы Татарстана» есть глава о Сергее Викторовиче, написанная его коллегой по ФСБ. Друзья Сергея всегда навещают его могилу на Арском кладбище.

Лариса Георгиевна, скромная, приветливая женщина, побывавшая три дня в горячей точке, живет заботами о внуках, много читает, встречается с однокурсниками. На вопрос «Не страшно было лететь на войну?» - отвечает, что об опасности не думала, спокойные письма мужа убеждали, что ничего страшного не случится. «Эти письма всегда рядом», - говорит она, показывая на пожелтевшую стопку.