Сегодня, в праздник Сретения Господня, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит чин великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского.

Владыка возглавит первую Божественную литургию в новоосвященном храме, расположенном в самом центре города, возле Казанского кремля, на улице Япеева.В день встречи зимы и весны из фондов Национального музея Республики Татарстан в храм принесут почитаемую икону Божией Матери «Всеблаженная», подаренную Патриархом Константинопольским Иоакимом III городу Казани в 1905 году после кражи первоявленного Казанского образа. До революции 1917 года эта икона занимала место утраченной казанской святыни.

В этот же день в подземной части храма преподобного Сергия состоится официальное открытие музея, посвященного истории обретения и прославления Казанской иконы Богородицы, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Первоначально домовый храм располагался при богадельне, открытой в 1848 году на пожертвованные купцом Василием Михайловичем Ложкиным средства. В 1890 - 1893 годах на средства купца Федора Егоровича Постникова сооружен новый корпус богадельни с пристроенной церковью. Храм был закрыт в 1918 году - Ложкинская богадельня стала государственным домом престарелых.

С осени 2014 года началась реставрация церкви преподобного Сергия Радонежского. 27 сентября 2015 года митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершил освящение накупольного креста храма.