Вчера в Представительском корпусе Казанского Кремля состоялась торжественная церемония вручения VIII тома Книги благотворителей и благодарственных писем Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан.

Как сообщила исполнительный директор фонда «Возрождение», заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова, за 8 лет в 8 томов Книги благотворителей было внесено 74 тысячи фамилий. Это не только татарстанцы, но и жители других регионов России, граждане Германии, Италии и других стран. Люди разных социальных слоев, разных вероисповеданий добровольно вносят свой материальный и духовный вклад в восстановление Болгара и Свияжска, строительство Болгарской исламской академии и восстановление собора Казанской иконы Божией Матери.

Лидером по числу благотворителей оказался 2016 год. Тогда в VII том Книги благотворителей было внесено около 20 тысяч имен людей и названий организаций, оказавших помощь в возрождении культурного наследия Татарстана. По итогам 2017 года в VIII том вошли 6226 имен граждан и наименований организаций и предприятий всех форм собственности, принимающих участие в этом историческом процессе.

Книгу благотворителей и благодарственные письма Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан самым активным помощникам вручил Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

Минтимер Шарипович тепло поблагодарил всех неравнодушных людей, которые поддержали благородную и добрую идею возрождения исторического наследия.

По традиции благодарственные письма вручили и тем, чьи имена открыли новый, уже IX том Книги благотворителей. Символично, что в первые страницы этого тома вписаны имена молодых людей, активистов волонтерского движения Kazan volunteers -

Алмаза Аскарова, Ренаты Зиннатуллиной, Марии Рязановой, Тимура Туфетуллова и председателя Академии молодежной дипломатии Дианы Фазлитдиновой.