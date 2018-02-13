Мы пришли на улицу Баумана после полудня. У часов - популярного места встреч пар, пустынно. Нигде не видно и молодых людей, спешащих с букетами цветов. Все буднично и рутинно. Неужели влюбленных напугал легкий морозец или все же атмосфера праздника покинула горожан?

Нам навстречу идут парень и девушка. Прямо на ходу молодой человек достает из рюкзака яркую коробочку (явно подарок!) и спешно отдает девушке. Та кладет ее в сумку - и все. Немая сцена, никакой благодарности от девушки. Ссора или специфика современных отношений? Вопрос риторический…

Праздничное настроение придала девушка, которая в одиночестве спешила по своим делам с привязанным к рюкзаку шариком в форме сердечка - как никак атрибут.

А вот Артур и Альбина:

- Сегодня мы пойдем в кафе, а потом в кино. Сложно сказать, насколько сейчас люди охладели к этому празднику, скорее каждая пара отмечает его по-своему. Мы решили провести этот день так, - рассказали студенты.

Поднимаемся к «сковородке». Здесь нам встретились молодожены Раиль и Алина. Они приехали к зданию университета для фотосессии.

- Мы не выбирали день свадьбы, на 14 февраля выпало случайно. Но атмосфера праздника все-таки чувствуется, - сказала Алина.

Тут же жених отшутился: «Я выбрал этот день, чтобы не забыть дату свадьбы».

Традиционно ко дню влюбленных магазины завышали цены на цветы и мягкие игрушки. Заходим в одну из торговых точек - столпотворения у кассы нет.

- Пока что ажиотажа не наблюдается, но все-таки посетителей больше, чем в обычный день. Студенты, у которых скромные возможности, у нас берут и одну розочку за 100 - 120 рублей, и небольшие букетики. Более состоятельные мужчины покупают букеты роскошнее, даже за несколько тысяч рублей, - поведала нам администратор магазина Светлана.

Так что небольшое падение интереса ко Дню святого Валентина все же есть. Быть может, потому что у нас вошло в традицию - подарок делает мужчина. (Хотя, например, в Японии 14 февраля женщины дарят своим кавалерам шоколадные сердечки.) Вот и экономят наши мужчины в преддверии 8 Марта. Так что пока не укоренилась у нас традиция отмечать 14 февраля.

Да и праздник - это лишь формальный повод сделать близкому человеку приятно. Ведь нет никакой помехи для того, чтобы в любой день сводить на фильм вторую половинку, приготовить совместный ужин или сделать подарок просто так - без повода. Нужно лишь немного желания. И любви.