Еще два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Европе прошли поздно вечером 14 февраля.

Мадридский «Реал» на своем поле принимал парижский «ПСЖ», и имел более чем серьезные проблемы с реализацией вплоть до 45-й минуты, когда Роналду реализовал пенальти – 1:1.

А счет открыли гости. В позиционной атаке Адриен Рабио не без помощи Неймара забил с игры.

Увы, интрига умерла на 83-й минуте, когда Роналду в сутолоке у ворот парижан оформил дубль. А затем защитник «Реала» Марсело добил парижан – 3:1. Ответный матч в Париже – 6 марта.

А вот «Ливерпуль» на стадионе «Драгау» в Португалии не оставил никаких шансов «Порту» - 5:0. Хет-триком отметился игрок гостей Мане, еще два гола на счету Салаха и Фирмино. Ответная встреча в Ливерпуле также пройдет 6 марта.