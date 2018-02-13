По сообщению казахстанского ФК «Иртыш» в самое ближайшее время экс-полузащитник казанского «Рубина» Карлос Эдуардо, трансфер которого до сих пор считается одним из самых скандальных, прибыл в расположение казахстанской команды «Иртыш», и в ближайшее время может подписать с командой контракт.

В «Рубине» Карлос Эдуардо стал бронзовым призером, обладателем Кубка и Суперкубка России. За шесть матчей в «Рубине» Эдуардо забил 6 голов – больше лечился, чем играл – в том числе и за дубль, сообщает KazFootball.kz.

