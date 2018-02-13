Каждый последний тур чемпионата Единой лиги ВТБ приносит сенсации.

И вот в очередном матче турнира «Локомотив-Кубань» из Краснодара, на своей площадке чуть было не сотворил еще одну – в домашнем матче с ЦСКА кубанцы долго лидировали, и лишь в нервной концовке им чуть-чуть не хватило опыта – 75:78 в пользу ЦСКА. Тем не менее, первым по потерянным очкам на турнире остается казанский УНИКС – 1 поражение. У ЦСКА этих поражений два, а у «Локо» - 3. Именно с клубом «Локомотив-Кубань» 3 февраля и сыграет казанский УНИКС на домашней площадке.