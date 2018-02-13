Волейболисты казанского «Зенита» в Берлине встречались в предпоследнем матче группового раунда Лиги европейских чемпионов с одноименным клубом и уверенно победили – 3:1 (25:17, 25:20, 23:25:23).
Опытный тренер Стелиан Мокулеску (экс-«Фридрихсхафен»), впервые выведший немецкий клуб на площадку, сумел усложнить жизнь казанцам – но не более. В третьей партии волжане уступили, но в четвертом сете «завелись», и шансов сопернику на интригу не оставили.
Заключительный матч группового этапа казанцы проведут на своей площадке 28 февраля, принимая французскую «Тулузу».
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