Опытный тренер Стелиан Мокулеску (экс-«Фридрихсхафен»), впервые выведший немецкий клуб на площадку, сумел усложнить жизнь казанцам –  но не более.  В третьей партии волжане уступили, но в четвертом сете «завелись», и шансов сопернику на интригу не оставили.

Заключительный матч группового этапа казанцы проведут на своей площадке 28 февраля, принимая французскую «Тулузу».