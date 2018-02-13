Свой очередной матч в суперлиге чемпионата России по хоккею с мячом на стадионе «Ракета» в Дербышках казанцы встречались с клубом «Байкал-Энергия» из Иркутска и сенсационно победили – 5:4.

Было бы это несколько лет назад, ни о какой сенсационности и речи бы не зашло. Но в этом сезоне казанский клуб, несмотря на все старания отдельных подвижников, из-за отсутствия должного финансирования фактически выживает.

Пока после 21-й проведенной игры казанцы идут на 12-м месте из 14-и и чувствуют себя на этом месте довольно комфортно, опережая на 4 очка «Строитель из Сыктывкара.

Правда, следующий домашний матч у казанцев 17 февраля против одного из лидеров суперлиги – клуба «СКА-Нефтяник» из Хабаровска. Поддержите родную команду! Начало встречи – в 13.00.