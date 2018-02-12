В ней мужчина проживал в течение года.

Татарстанский чиновник год незаконно проживал в служебной квартире, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Это произошло в Высокогорском районе РТ. Местный чиновник в 2016 году обратился в исполком с просьбой о предоставлении ему служебной квартиры. Квартиру мужчина получил. Но по результатам проверки было установлено, что он утаил от исполкома факт того, что у его супруги в собственности есть квартира на Высокой Горе. Также он сокрыл данные о составе семьи.

В результате проведенной проверки прокуратура обратилась в Высокогорский районный суд с иском. Прокуратура требует признать недействительным договор найма на служебную квартиру, а также выселить из нее чиновника.