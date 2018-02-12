Госсовет республики объявил о старте парламентского проекта «Пишем законы вместе!».

Предполагается, что каждый житель РТ может предложить Госсовету республики свои идеи по развитию экономики, социальной сферы, местного самоуправления, молодежной политики, сферы ЖКХ и лекарственного обеспечения.

Свои предложения можно отправить на сайт www.gossov.tatarstan.ru.

Предложения рассмотрят председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, депутаты парламентских комитетов, члены экспертных советов и юристы правового управления.