Команда Олега Знарка начала матч со Словакией бодро, даже очень - уже через четыре с небольшим минуты после стартового свистка счет уже был 2:0 в пользу России.

И эта скорострельность сослужила нашей команде дурную службу. Пытаясь развить свой стартовый успех, наши нападающие, грубо ошибаясь в средней зоне, теряли шайбу, а последующие выходы словацких нападающих приводили к голам - 2:2 к первому перерыву.

Весь второй период наши пытались выйти вперед, но словаки, играя грубовато, сумели отбиться от атак, а в конец второго отрезка игры даже провели вчетвером против троих россиян. В третьем периоде все продолжилось - все атаки россиян, даже в большинстве, заканчивались ничем. Более того, дважды подряд игроки сборной России удалялись за выброс шайбы на трибуны.

И удаление Телегина привело к тому, что Словакия вышла вперед - 3:2 за 11 минут до окончания третьего периода. Дважды затем россияне играли в большинстве, но все без толку - поражение в стартовом матче - 2:3.