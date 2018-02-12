Уже в первом квартале этого года инфоматы будут принимать новые купюры по всей республике.

Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ. В сообщении ведомства говорится, что в середине января производителем купюроприемников были выпущены необходимые прошивки. Это позволило адаптировать программное обеспечение инфоматов для приема новых купюр.

В инфоматах «Электронный Татарстан» можно оплатить госпошлину за замену водительского удостоверения и снятия транспортного средства с государственного учета, штрафы за нарушения правил дорожного движения, услуги ЖКХ и многое другое.