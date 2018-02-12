Игроки казанского «Рубина» Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев отбыли с третьего, испанского сбора клуба, после чего отправились в Санкт-Петербург, Об этом в своем Telegram-канале написал комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Ожидается, что в самом скором времени эти игроки пройдут медосмотр в «Зените» и подпишут контракты. Сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Оздоева в 3 млн. евро, а Набиуллина - в 5 млн. евро.

Ранее в лиц-интервью Набиуллин признавался, что вопрос о его дальнейшей карьере будет решен до 15 февраля. В пресс-службе клуба пока ни подтверждают, ни опровергают эту новость



