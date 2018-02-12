В России с 1 января 2020 года начнет действовать обязательная маркировка лекарственных средств.

Нововведение позволит отслеживать путь препарата от производителя до конечного потребителя. В Татарстане данная программа будет вводиться уже с этого года. И к 2020 году в республике не останется поддельных и просроченных препаратов. Об этом заявил на встрече с журналистами руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РТ Рустэм Сафиуллин.

На каждую упаковку лекарства будет устанавливаться уникальный чип-код, в котором будет храниться вся информация о препарате: от времени и места его производства до срока годности. Благодаря маркировке надзорный орган сможет контролировать, в том числе, и стоимость лекарств. В Татарстане в этом году запланирована маркировка семи лекарственных препаратов из списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты).

Однако маркировка может привести к росту цен на лекарства. Для реализации программы, производителю необходимо будет закупить соответствующее оборудование, чтобы заносить этот уникальный код на каждую упаковку. Аптекам и медучреждениям придется приобрести сканеры, способные считывать данный код. Тем не менее, руководитель ведомства заверил, что повышение будет незначительным.