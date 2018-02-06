Если вы планируете построить дом и только решаете, какие материалы для этого использовать, присмотритесь к проектам деревянных домов. Строительство домов из бруса основанная деятельность СК «ТВОЙ ДОМ». На нашем сайте можно ознакомиться с типовыми проектами и уже реализованными, также специалисты помогут разработать индивидуальный проект жилого дома http://sktvoydom.ru/doma/
.
На что обратить внимание, выбирая компанию-исполнителя?
Подыскивая компанию, которая возьмется за строительство вашего будущего дома из бруса, обратите внимание на следующие характеристики, которыми выделяются совестные подрядчики:
Авторитет компании. Насколько подрядчик известен на рынке, какие проекты реализовал и отзывы клиентов;
Профессионализм сотрудников и перечень услуг, которые предлагает застройщик;
Стоимость конструкции зависит напрямую от сложности проекта и пожеланий заказчика. Существуют бюджетные варианты, которые компания может предложить клиентам с ограниченным бюджетом;
Специалисты помогут разработать проект дома вашей мечты.
Преимущества деревянных домов
Тысячелетиями человек использует древесину для строительства и на сегодняшний день этот материал остается востребованным благодаря своим эксплуатационным свойствам. Современные материалы, обработка которых производится с применением технологий обретают дополнительные функции. Это способствует увеличению спроса на деревянные дома, которых с каждым годом загородом становится только больше. Важным преимуществом такого сооружения является его прочность, надежность и экологичность. Кроме этого дом из бруса выделяется такими характеристиками:
Стоимость деревянного дома за один квадратный метр меньше на 30%, чем кирпичного;
Нет необходимости выполнять отделку фасада, что значительно снижает расходы средств и времени;
Сроки строительства составляют всего несколько месяцев;
Дома получается теплым, что сокращает расходы на его обогрев в зимнее время и на охлаждение летом;
Ресурс такого дома можно сравнить с кирпичным.
Обращаясь за помощью к специалистам компании «ТВОЙ ДОМ», вы можете рассчитывать на профессиональную помощь при разработке проекта и оперативное возведение дома из бруса. Собственное производство материалов дает возможность гарантировать высокое качество и надежность любой конструкции. Теплый, удобный, комфортный и надежный деревянный дом вашей мечты легко может стать реальностью, когда за работу берутся профессионалы!
Дома из бруса от СК «Твой Дом» http://sktvoydom.ru/
реклама
Loading...