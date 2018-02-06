На что обратить внимание, выбирая компанию-исполнителя?

Подыскивая компанию, которая возьмется за строительство вашего будущего дома из бруса, обратите внимание на следующие характеристики, которыми выделяются совестные подрядчики:

Авторитет компании. Насколько подрядчик известен на рынке, какие проекты реализовал и отзывы клиентов;

Профессионализм сотрудников и перечень услуг, которые предлагает застройщик;

Стоимость конструкции зависит напрямую от сложности проекта и пожеланий заказчика. Существуют бюджетные варианты, которые компания может предложить клиентам с ограниченным бюджетом;

Специалисты помогут разработать проект дома вашей мечты.

Преимущества деревянных домов

Тысячелетиями человек использует древесину для строительства и на сегодняшний день этот материал остается востребованным благодаря своим эксплуатационным свойствам. Современные материалы, обработка которых производится с применением технологий обретают дополнительные функции. Это способствует увеличению спроса на деревянные дома, которых с каждым годом загородом становится только больше. Важным преимуществом такого сооружения является его прочность, надежность и экологичность. Кроме этого дом из бруса выделяется такими характеристиками:

Стоимость деревянного дома за один квадратный метр меньше на 30%, чем кирпичного;

Нет необходимости выполнять отделку фасада, что значительно снижает расходы средств и времени;

Сроки строительства составляют всего несколько месяцев;

Дома получается теплым, что сокращает расходы на его обогрев в зимнее время и на охлаждение летом;

Ресурс такого дома можно сравнить с кирпичным.

Обращаясь за помощью к специалистам компании «ТВОЙ ДОМ», вы можете рассчитывать на профессиональную помощь при разработке проекта и оперативное возведение дома из бруса. Собственное производство материалов дает возможность гарантировать высокое качество и надежность любой конструкции. Теплый, удобный, комфортный и надежный деревянный дом вашей мечты легко может стать реальностью, когда за работу берутся профессионалы!

Дома из бруса от СК «Твой Дом» http://sktvoydom.ru/

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