В Чистополе открыли новую детскую поликлинику. На ее строительство из республиканского бюджета было выделено 202,7 млн рублей. Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену.



В торжественной церемонии открытия детской городской поликлиники Чистопольской центральной районной больницы принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее поликлиника располагалась в историческом здании земской больницы. Теперь медицинская помощь будет оказываться маленьким пациентам в новом здании площадью более 2,5 тыс. кв. м. В медицинском учреждении внедрена система «Дружелюбная поликлиника».

«Не только в Чистополе, но и в целом по республике мы приняли решение в 2017 - 2018 годах все поликлиники привести в порядок. По вашему району в эту программу вошли шесть поликлиник. Первичное звено - поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты - это важная составляющая в системе здравоохранения. По тем рейтингам, которые у нас есть, у населения много претензий к качеству здравоохранения в вашем районе», - отметил в своем выступлении Рустам Минниханов.

При этом Президент РТ выразил уверенность в том, что инвестиции в объекты и специалистов дадут нужный результат.

Затем Минниханов в сопровождении министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, главы района Дмитрия Иванова и главврача поликлиники Раиса Мустафина осмотрел новое медучреждение.