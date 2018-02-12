Мэр Казани Ильсур Метшин встретился на прошлой неделе с работниками ПАО «Казаньоргсинтез», отчитался по итогам 2017 года и ответил на их вопросы. В числе прочих градоначальник поднял вопрос о необходимости строительства в городе школ, учитывая высокие темпы рождаемости. Он сообщил, что под эти цели в разных районах Казани зарезервировано 27 земельных участков.



Открывая встречу с работниками предприятия, Ильсур Метшин отметил, что «Казаньоргсинтез» сегодня - это один из важнейших флагманов химической промышленности России и Европы. «Казань гордится тем, что по количеству работающих «Казаньоргсинтез» входит в число крупнейших предприятий РТ», - сказал мэр. Он отметил, что это крупное бюджетообразующее предприятие и, кроме того, компания-эколидер, которая проводит серьезную работу по модернизации очистных сооружений. Предприятие реализует ряд важных для казанцев проектов. Например, парк Химиков, благоустроенный силами «Казаньоргсинтеза», стал одним из первых примеров участия промышленных предприятий в реновации общественных пространств столицы республики.

Стартовавшая по инициативе первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева беспрецедентная программа по обеспечению жильем казанцев, жителей республики - программа ликвидации ветхого жилья - и программа социальной ипотеки успешно реализованы благодаря участию в том числе предприятий города и в первую очередь «Казаньоргсинтеза», подчеркнул градоначальник.

Ситуация на «Оргсинтезе» и других предприятиях играет важную роль в развитии столицы, подчеркнул мэр и подробно рассказал работникам «Казаньоргсинтеза» о состоянии городской экономики, развитии городской инфраструктуры, экопроектах и планах на текущий год.

В своем выступлении Ильсур Метшин затронул тему строительства школ. Сейчас в Казани насчитывается 121 тысяча школьников, но через 7 лет их будет уже 195 тысяч - на 61% больше. Резкий рост числа первоклассников произошел в последние 2 - 3 года, потому что на протяжении 9 лет город ставил демографические рекорды. Так, в 2017 году первоклассниками стали больше 15 тысяч казанцев, а в сентябре 2018-го в школу пойдут еще 19 тысяч детей. Как следствие - дети 40% казанских школ учатся во вторую смену, отметил глава города.

Для решения этой проблемы в городе ежегодно строятся школы. По этому показателю за последние 10 лет Казань опередила все российские города-миллионники - всего было построено более 100 учреждений. Только в прошлом году в городе открылись две современные школы на 1224 места каждая. Градоначальник отметил, что все новые школы в городе будут выглядеть так же, как эти две - с просторными красивыми холлами, благоустроенными комфортными столовыми, оборудованными всем необходимым кабинетами физики, химии и астрономии.

«В новом учебном году планируется открытие еще трех новых школ, но мы видим, что этого явно недостаточно. Сегодня мы стоим перед необходимостью так же активно строить школы, как пять лет назад строили детские садики, - отметил Ильсур Метшин. - По инициативе Президента России Владимира Путина в стране поддерживается строительство новых школ, и мы сделаем все возможное, чтобы попасть в соответствующие федеральные программы». Он сообщил также, что под строительство новых школ в разных районах Казани зарезервировано свыше 27 земельных участков.

После отчета мэра сотрудники предприятия смогли задать интересующие их вопросы и высказать свои пожелания по развитию города. Не обошли вниманием самый наболевший вопрос этой недели - уборку города от снега после того, как за сутки выпала месячная норма осадков.

Один из работников предприятия признался, что испытывает гордость за Казань, и поблагодарил мэра столицы РТ и его команду за работу. «Особенно после этого снежного коллапса. Во вторник у меня был абсолютно чистый двор. Мой путь проходит 30 км по городу, город тоже был чист», - отметил работник.

«Это настолько наболевшая тема. Впервые за 140 лет выпало столько снега. Мы, в отличие от Москвы, без армии смогли справиться по основным магистралям. Но во дворах до сих пор работы очень много. Спасибо вам, что отнеслись с пониманием, - сказал Ильсур Метшин. - Я говорю: в день мы можем выпить 2,5 литра воды. Но 60 литров в день мы не можем. Вот на нас 60 литров свалилось. На самом деле была проделана огромная работа. Хорошо, что вы с пониманием к этому отнеслись, мы до сих пор вывозим этот снег и будем вывозить».

Отвечая на вопросы сотрудников завода, Ильсур Метшин рассказал о планах по развитию жилого микрорайона «Салават Купере». «Салават Купере» - непростая площадка. Город, к счастью, растет. И в отличие, допустим, от реализации программы ветхого жилья, когда не было средств успевать с социальной инфраструктурой, здесь мы стараемся строить уже комплексно», - отметил мэр Казани.

Так, в микрорайоне открыты два детских сада, отдел полиции и другие объекты инфраструктуры, к 1 сентября будет сдана школа. Кроме того, был временно запущен бесплатный автобус из «Салават Купере» в Юдино для поездок в детскую поликлинику, а на лето запланировано решение вопроса с собственной поликлиникой в микрорайоне. Но для того чтобы дополнительно обеспечить «Салават Купере» общественным транспортом, необходимо построить дорогу-дублер. «Мы запланировали три расширения дороги и строительство дороги-дублера, по которой поедет общественный транспорт. Как только погода позволит начать строительные работы, мы их обязательно в первую очередь сделаем, и вы почувствуете улучшения, - сказал он. - По каждому пункту у нас есть видение, конкретные сроки. Постараемся, чтобы вы имели такие условия жизни, чтобы чувствовали себя в «Салават Купере» столичными жителями».

Подводя итоги, мэр Казани отметил, что всегда объем нерешенных проблем больше, чем сделано. «Но у нас есть уверенность в завтрашнем дне благодаря тому, что работает экономика города, что такие трудовые коллективы, как «Казаньоргсинтез», и ваши коллеги, работающие в других областях - машиностроении, авиастроении, нефтехимии, в бюджетной сфере - трудятся с любовью к городу», - считает Ильсур Метшин.