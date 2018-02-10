За год по республиканской программе капремонта восстановлено более 350 коровников.

В 2017 году на капитальный ремонт коровников, овощехранилищ и машинно-тракторных парков (МТП) выделили более 1,9 млрд рублей. Работы проходили в рамках республиканской программы.

Программа работает с 2014 года и предусматривает компенсацию 30 процентов затрат сельхозпроизводителей из бюджета РТ. За прошедшее время ее финансирование составило более 7,9 млрд рублей. Средства пошли на ремонт 1,1 тыс. коровников, 128 МТП, 91 овощехранилища и строительство 540 силосно-сенажных траншей.

В 2017 году на программу выделили более 1,9 млрд рублей. На эти деньги специалисты отремонтировали более 350 коровников, 10 МТП и 28 овощехранилищ. Кроме того, средства помогли в строительстве почти 130 силосно-сенажных траншей, подчеркнули в Минстрое РТ. В 2018 году на эти цели выделят 1,8 млрд рублей.