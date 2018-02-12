Какую информацию о курсе валют должен знать трейдер?

Текущие курсы валют – это та информация, которая нужна участникам рынка постоянно. Важно иметь доступ к этим данным в любое время. Следуя примеру ведущих торговых мировых площадок, созданная российским бизнесменом Андреем Дашиным компания Альпари предоставляет участникам доступ к актуальной информации о курсах всех мировых валют в любое время. Данные о курсах своевременно обновляются. Трейдерам может понадобиться следующая информация:

Актуальные курсы различных валютных пар, в том числе основных, таких как EUR/USD;

Архив данных о курсах валют за прошедшие периоды для изучения динамики и построения графиков;

Аналитическую информацию, графики, таблицы, прогнозы специалистов.

Информацию о курсах нужно учиться интерпретировать, делать прогнозы на основании данных об экономических, политических событиях, показателях рынка. Для этого нужно изучить обучающие материалы, понять, какие факторы и события могут повлиять на изменения курсов валют, учиться видеть в новостной ленте существенную информацию, на основании которой можно сделать вывод и составить прогноз.

Где и как отслеживать информацию?

Чтобы быть всегда в курсе текущей ситуации и иметь доступ к экономическим новостям и статьям, следует работать с надежными, зарекомендовавшими себя брокерами, у которых настроен доступ для пользователей к подобным данным. Большинство из таких площадок сотрудничают со специалистами, которые составляют для них прогнозы относительно изменений курсов валют. В том числе выгодных направлений для инвестиций, а также пишут аналитические статьи.

Для того чтобы всегда быть в курсе нужной информации следует установить полезные для трейдеров приложения на мобильные устройства, изучать ежедневный дайджест новостей. Новостную ленту можно настроить таким образом, чтобы в первую очередь отображались интересующие трейдера курсы валют (если он работает в данный момент с определенными валютными парами) и новости.

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