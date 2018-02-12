В общей сложности в прошлом году в городе было сдано 10 проблемных долгостроев - 5 домов и столько же жилых блоков.



Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии Казани первый заместитель руководителя исполкома по вопросам градостроительной политики Азат Нигматзянов.

Впервые массовый характер проблема в сфере долевого жилищного строительства в Казани приобрела на волне кризиса 2008 года - тогда в столице Татарстана насчитывалось 75 домов, дольщики которых не могли получить свои квартиры. К 2014 году ситуация с 69 зданиями разрешилась благополучно, но очередной кризис вновь ударил по строительным компаниям. Так, в 2015 году в Казани насчитывалось 30 домов-долгостроев на 8108 квартир. По словам Азата Нигматзянова, в 3491 квартире справили новоселье, причем 1360 из них были введены в эксплуатацию в прошедшем году. Жилье расположилось в шести новых домах в ЖК «Солнечный город», на улице Четаева, в жилом комплексе «МЧС», ЖК «Симфония» и ЖК «Молодежный». Еще два проблемных дома на 440 квартир были сданы в январе текущего года.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, осложняло ситуацию отсутствие единого шаблона для всех проблемных объектов. По словам градоначальника, каждый дом требовал индивидуального подхода. В то же время он отметил необходимость разработки единого стандарта осуществления технического контроля и сопровождения проблемных объектов. Аналогичная точка зрения была озвучена и Азатом Нигматзяновым, отметившим, что такой подход позволит в режиме реального времени иметь объективную, достоверную информацию о ходе работ на объектах и принятых застройщиками организационных и технических решениях, что в свою очередь позволит координировать действия застройщиков.

При этом Азат Нигматзянов подчеркнул, что лишь 13,6% участников долевого строительства остро нуждаются в жилье. По его словам, некоторые из дольщиков сознательно вкладываются в проблемные дома, надеясь помимо квартиры получить через суд компенсацию от застройщика.

Федеральные власти намерены в течение ближайших трех лет постепенно отказаться от долевого строительства жилья в пользу проектного финансирования с привлечением кредитных ресурсов. Такое непростое решение было принято именно из-за проблемы обманутых дольщиков. Однако Азат Нигматзянов заметил, что при таком сценарии в Казани застройщики будут вынуждены обратиться за кредитами на 65 млрд рублей - на сегодняшний день такая сумма средств дольщиков присутствует в обороте. В то же время полная остановка долевого строительства приведет к потере четверти валового продукта города и повышению цен на жилье, не говоря уже о том, что около 40 тысяч строителей потеряют свои рабочие места.

Озвученную Азатом Нигматзяновым точку зрения поддержал и Ильсур Метшин, заметивший, что федеральный центр в стремлении раз и навсегда решить проблему обманутых дольщиков не учитывает возможность резкого сокращения вводимого жилья с применением нового механизма.

- Давайте подпишем соответствующее обращение, чтобы наша позиция города-миллионника, являющегося лидером по строительству в Поволжье, а по многим показателям - во всей России, была услышана, - резюмировал мэр Казани.