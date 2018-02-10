В общей сложности с 1 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года в Татарстане произошло 442 пожара - на 16 меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом, а также о профилактике в вопросах пожарной безопасности рассказал журналистам в ходе пресс-конференции заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.



Несмотря на снижение количества пожаров, число погибших и пострадавших в огненной стихии людей несколько увеличилось. Так, в течение нынешней зимы в пожарах погибли 38 человек, тогда как в прошлом году таковых было 35.

Львиная доля возгораний - 80% - приходится на жилые помещения. При этом основными причинами возникновения пожаров остаются неправильная установка и неосторожная эксплуатация печей. В нынешнюю зиму было зафиксировано 153 таких случая.

Другой распространенной причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем и электроприборами - 132 и 131 случай соответственно. Неисправность и неосторожная эксплуатация газового оборудования вызвали 4 пожара, еще 2 произошли по вине детей. Если же говорить не об источниках возгорания, а о другом факторе риска возникновения пожаров - алкогольном опьянении потерпевших, то таких случаев было зафиксировано 40, причем погибли при этом 22 человека.

По словам Максима Трущина, помочь избежать если не пожаров, то по крайней мере гибели в них людей могли бы автономные пожарные извещатели на батарейках, издающие громкий звук при улавливании дыма. Таковыми обязательно оборудуют квартиры начиная с третьего этажа в домах, построенных с 2001 года. Однако жильцы нередко не придают этим датчикам должного значения и демонтируют их, чтобы не портили интерьер. И напрасно - только в 2016 - 2017 годах такие извещатели спасли жизни 18 человек, в том числе 9 детей.