Татарстан более медленно по сравнению с другими регионами, но все-таки опускается в демографическую яму. В 37 районах республики по итогам прошлого года наблюдается естественная убыль населения. Решить эту проблему призваны новые выплаты.



Об этом сообщила вчера на брифинге в Кабинете министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова.

«В стране и республике наблюдается снижение показателей демографического развития. В 2017 году в Татарстане родилось на 7,7 тыс. человек меньше, чем в 2016-м. Естественный прирост составил 4158 человек, снизившись в два с половиной раза по сравнению с предыдущим годом», - констатировала она.

Особо остро ситуация складывается в сельской местности. Наибольшая убыль населения отмечается в Тетюшском, Кайбицком, Рыбно-Слободском и Камско-Устьинском районах. Лишь в шести районах и двух городских округах наблюдается естественный прирост населения. Это Казань, Набережные Челны, Альметьевский, Нижнекамский, Елабужский, Пестречинский, Балтасинский и Сабинский районы, сообщает ИА «Татар-информ».

Для решения демографической проблемы власти Татарстана разработали новые меры социальной поддержки для женщин, постоянно проживающих в сельской местности не менее трех лет. Молодые женщины при рождении первого и третьего ребенка с 2018 года будут получать новые единовременные выплаты. Женщины в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка будут получать единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Женщины в возрасте до 29 лет при рождении третьего ребенка будут получать единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей.

Выплаты не зависят от дохода семьи. Новые меры поддержки предназначены для матерей, родивших детей после 1 января 2018 года. За социальной поддержкой можно обратиться в течение 6 месяцев после рождения малышей. Подать заявление на новую выплату жительницы сел республики могут в отделениях социальной защиты по месту жительства или в МФЦ лично либо в электронном виде на портале госуслуг РТ.

Одной из причин снижения рождаемости на селе является уменьшение количества женщин репродуктивного возраста, проживающих в сельской местности, в том числе и за счет их миграции в город еще до брака. Другим фактором, влияющим на демографическую ситуацию, является увеличение возраста женщин, рожающих детей. В 2016 году по сравнению с 1990-м средний возраст женщин, родивших ребенка, увеличился на три года и составил 28,8 года вместо 25,8.

Кроме того, снижению рождаемости способствует уменьшение показателя рождаемости первенцев. Если в 2009 году на долю первых детей приходилось 53,2% всех рождений, то в 2016-м - 39,9%.

Эльмира Зарипова отметила на брифинге, что новую ежемесячную денежную выплату по рождению первенца в размере 8490 рублей уже оформили более 50 жительниц Татарстана. В целом объем социальной поддержки семей с детьми в республике составляет более 3,5 млрд рублей.

Ряд новых мер поддержки семей был принят в конце 2017 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Размер пособия для татарстанских матерей в текущем году составляет 8490 рублей - такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике на II квартал 2017 года.