Глава парламента республики Фарид Мухаметшин переизбран председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана. Об этом стало известно на IV отчетно-выборной конференции ассамблеи, прошедшей 9 февраля в Казани.



В работе конференции приняли участие более 200 делегатов от национальных объединений, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев, депутаты Государственного Совета РТ, руководители министерств и ведомств, представители глав муниципальных образований республики. Делегаты подвели итоги работы ассамблеи за 2015 - 2017 годы, обсудили планы на трехлетнюю перспективу, а также переизбрали руководителей организации, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Свое приветствие в адрес участников конференции направил Президент Татарстана Рустам Минниханов. «За более чем четверть века ассамблея стала центром консолидации многонационального движения народов Татарстана, а совместная работа по созданию домов дружбы, национально-культурных центров получила достойное признание и на федеральном уровне. Ассамблея и ее организации принимают самое активное участие в решении многих значимых вопросов общественного развития республики», - говорится в приветствии.

«География национального движения республики стала шире с того момента, когда была учреждена ассамблея, значительно вырос состав ее национальных общественных объединений», - отметил Фарид Мухаметшин, открывая заседание. На сегодняшний день в составе ассамблеи более 200 национальных общественных объединений Татарстана, представляющих интересы 37 национальностей по принципу «один народ - один голос».

В последние годы, как отметил Фарид Мухаметшин, поддержка национальных общественных объединений со стороны государства осуществляется с помощью правительственных грантов и субсидий на реализацию социально ориентированных проектов.

В прошлом году Татарстан совершил значительный прорыв в развитии некоммерческих организаций. Если в 2016 году республика занимала лишь десятую строчку рейтинга российских регионов, оказывающих поддержку некоммерческим организациям, то в 2017-м гранты для социально-некоммерческих организаций получили уже 69 проектов, больше только у Москвы и Санкт-Петербурга.

С каждым годом растет число успешно работающих некоммерческих организаций. «Их проекты становятся более интересными и социально значимыми. Исходя из этого правительством принято решение увеличить объем грантов с 10 до 20 млн рублей в год», - подчеркнул Председатель Государственного Совета. Финансирование проектов будет удвоено.

Главным событием в 2018 году, как отметил Фарид Мухаметшин, станут выборы Президента Российской Федерации. «Есть все основания полагать, что избирательная кампания будет проходить в жестких условиях политического, экономического и информационного давления на нашу страну. Несмотря на это, я надеюсь, выборы продемонстрируют консолидацию всех здоровых сил общества и высокий потенциал доверия татарстанцев выбранному в республике курсу на социальную стабильность, межнациональное согласие и на этой базе - экономическое развитие», - подчеркнул Председатель Государственного Совета РТ и напомнил, что руководитель молодежного крыла ассамблеи Тимур Кадыров вошел в список доверенных лиц кандидата на должность Президента России Владимира Путина.

«На сегодняшний день, к сожалению, мы на себе ощущаем те сложности и противоречия, с которыми столкнулась наша страна. Мы должны сохранять и приумножать веками сложившуюся дружественную атмосферу, лучшие традиции нашего многонационального и поликонфессионального народа», - продолжил Фарид Мухаметшин, говоря о задачах на ближайшую перспективу.

Подробно об итогах работы ассамблеи в 2015 - 2017 годах делегатам рассказал заместитель председателя совета, руководитель исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана Николай Владимиров. «Очень важно, что при решении вопросов, касающихся этнокультурной политики, у нас в республике значительная роль отводится институтам гражданского общества, - отметил он в своем выступлении, - особое место среди них занимает Ассамблея народов Татарстана - организация, которая уже в течение 25 лет занимается решением национальных и межнациональных проблем, вопросами сохранения языка, культуры, традиций, обычаев народов, проживающих в республике. И нам удается наладить продуктивный диалог с органами государственной власти и правоохранительными структурами».

Одним из важных направлений в деятельности ассамблеи руководитель исполкома считает работу по социальной адаптации мигрантов, количество которых в РТ с каждым годом растет. «Текущая миграционная обстановка, динамичные процессы в этноконфессиональной сфере, особенно в контексте профилактики экстремизма и терроризма, поддержание межведомственного взаимодействия по сохранению межнационального согласия - все это требует постоянного анализа и контроля, повышенного ежедневного внимания каждого из нас», - отметил Николай Владимиров.

Три года для ассамблеи прошли под знаком расширения сети местных отделений автономий. В Татарстане на начало 2018 года работают 42 русских общества, 27 чувашских, 18 кряшенских, 13 армянских, 12 марийских, по 11 - азербайджанских и удмуртских, по 10 - узбекских и таджикских. В 2015 - 2017 годах в 12 муниципальных районах республики появилось более 30 местных отделений. К многонациональной семье ассамблеи присоединились еще две автономии - бурятская и абхазская. В муниципальных районах продолжают открываться дома дружбы - сегодня их уже 8.

Напомнил Николай Владимиров и о 20-летии многонациональной воскресной школы, которое отмечалось в 2016 году. В этом году в 17 национальных отделениях школы обучаются 285 детей.

Делегаты конференции избрали членов Совета Ассамблеи народов Татарстана, председателя совета и его заместителей, руководителя исполнительного комитета, обновили состав ревизионной комиссии. Председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана единогласно избран Фарид Мухаметшин, руководителем исполнительного комитета - Николай Владимиров.

«Вопрос сохранения мира и согласия в республике, где проживают представители 173 национальностей, очень важен для нас, и с каждым годом эта задача становится все актуальнее, - заключил Председатель Государственного Совета, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин, подводя итоги конференции. - У нас имеются еще большие резервы по созданию национально-культурных организаций в муниципалитетах».