18 марта в Республике Татарстан, как и по всей стране, будут проходить выборы Президента Российской Федерации. В целях обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и проведения выборов отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Московский район) уточнены и взяты на учет все места проведения выборов.



Всего взято на учет 34 объекта проведения выборов, на которых будут располагаться 50 избирательных участков. На объектах проведения выборов сотрудниками отдела проводятся профилактические осмотры помещений, в ходе которых особое внимание уделяется содержанию путей эвакуации, исправности систем пожарной автоматики и систем оповещения людей о пожаре, наличию первичных средств пожаротушения, состоянию противопожарного водоснабжения и электрооборудования, а также знанию обслуживающим персоналом объектов действий при пожаре.

В ходе проверок отрабатываются вопросы взаимодействия с администрацией объектов, представителями избирательных комиссий, а также со службами жизнеобеспечения и полицией. На всех задействованных объектах с членами избирательных комиссий и обслуживающим персоналом организован и проводится дополнительный инструктаж по мерам пожарной безопасности, а также отрабатывается план эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Избирательные участки обеспечиваются инструкцией о мерах пожарной безопасности, членам комиссии вручаются памятки.

Во время проведения выборов на избирательных участках будет организовано дежурство необходимого количества сотрудников подразделений противопожарной службы, подразделений надзорной деятельности, работников подразделений ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Татарстан», государственного казенного учреждения Республики Татарстан «Пожарная охрана Республики Татарстан», добровольной и муниципальной пожарной охраны, спасателей государственного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан». Будет сделано все возможное, чтобы исключить происшествия и чрезвычайные ситуации.