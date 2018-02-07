Фестиваль русской хоровой музыки имени Александра Коткова прошел в минувшее воскресенье в Доме дружбы народов РТ.



Около 40 творческих хоровых коллективов из Татарстана, Казани и Чебоксар выступили на сцене, исполнив русские народные песни. А начиналось все когда-то с трех коллективов. Фестиваль не перестает расширять свою географию - в этом году впервые на нем были представлены народные хоры из Пестрецов, Камского Устья и наших гостей из столицы Чувашской Республики. Он проходит уже в 27-й раз, в этом году совпал с юбилеем народного хора «Русская песня». Праздник проводится при поддержке

Министерства культуры РТ, Ассамблеи народов Татарстана, региональной общественной организации «Русское национально-культурное объединение РТ» и управления культуры исполкома Казани, сообщили его организаторы перед концертом на заседании круглого стола.

А потом со сцены зазвучали русские народные песни. Знакомые всем с детства «Ой да не вечер», «Барыня», «Ой мороз, мороз» и многие другие восхищали слушателей чистым и самобытным исполнением. Они понимали, для многих исполнителей народная песня - часть их жизни и судьбы. Каждый коллектив доказал, что их любовь к песне сильнее возраста, бытовых проблем и обстоятельств. А до конца понять и прочувствовать атмосферу песенного праздника помогали яркие костюмы исполнителей и их энергетика.

Присутствовавшие в зале долго аплодировали хору имени В.Птичкина из ДК «Юность», а также старейшему хоровому коллективу Дворца культуры имени Саид-Галиева «Русская песня», основателем которого был Александр Васильевич Котков. Тепло был встречен публикой и этнографический молодежный коллектив из КФУ, юные самодеятельные артисты которого продемонстрировали свое искусство игры на... пиле, стиральной доске, косе и даже на старинном утюге, которому они учились у бабушек и дедушек. Зрители подпевали исполнительнице задорных частушек Валентине Павловне Клюшкиной и рвались в пляс вместе с участниками ансамбля «Станица Спасская» из села Болгары, которые исполнили зажигательные казацкие песни.

Зал восторженно принимал всех участников фестиваля не жалея аплодисментов, что лишний раз доказывает - русская народная песня будет жить. Помимо концертной программы фестиваль порадовал выставкой-ярмаркой мастеров декоративно-прикладного искусства, на которой были представлены различные украшения, игрушки и многое другое.