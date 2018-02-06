В одном из казанских кинотеатров состоялась презентация киноальманаха «Татарстанские шорты. Черный квадрат», который объединил четыре короткометражных фильма начинающих кинорежиссеров.



Показ киноальманаха стал возможным благодаря содействию Минкульта РТ и «Татаркино». Изначально молодые режиссеры не надеялись, что их ленты сможет увидеть широкая аудитория. Но теперь стало известно - работы покажут не только казанцам, киноальманах увидят и по всему Татарстану.

В числе зрителей, собравшихся на дебют начинающих режиссеров, больше всего оказалось студентов. Также были актеры казанских театров и съемочные команды из других городов. Репертуар альманаха составлен из короткометражных лент по 10 - 15 минут, снятых творческими группами молодых энтузиастов. В работе участвовали выпускники театральных, сценарных, режиссерских факультетов казанских вузов и актеры наших театров. В показ вошли четыре фильма - «Эхо» (режиссер Алиса Галиева),

«Солнечный ветер» (Амир Галиаскаров), «Раскол» (Ксения Коломойцева), «Пневмония» (Михаил Волегов). Главные герои картин - молодые люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Фаворитом показа стал фильм «Солнечный ветер» Амира Галиаскарова, нашедший особый отклик у зрителей. После показа зрители выходили со слезами на глазах. Эта картина о любви, доверии и счастье. Герой ленты страдает слепотой, но благодаря долгому лечению обретает зрение на короткий срок - ровно год юноша может видеть. Затем он вновь теряет зрение, уже навсегда. И теперь юноше предстоит ответить на вопрос «А стоило ли прозревать на такой короткий срок?» Четырнадцатиминутный фильм дает понять, как человек может менять свою жизнь и стоит ли этого результат.

Завершилась презентация встречей зрителей с молодыми режиссерами, которые были рады обсудить детали и смысл представленных картин. По поводу некоторых сюжетов, например, фильма Михаила Волегова «Пневмония», разгорелась настоящая дискуссия. В результате автору пришлось активно отстаивать свою точку зрения. Досталось и Ксении Коломойцевой - внимательные зрители нашли сходство сюжета ее ленты с романом Дэниела Киза.