Натюрморты, пейзажи, портреты и графические работы художников Татарстана можно увидеть на выставке в музейном комплексе имени Словцова в Тюмени.



Многие из них так и останутся в Тюмени: Союз художников РТ сделал музейному комплексу щедрый подарок - 24 произведения искусства. По словам главного научного сотрудника комплекса Натальи Паромовой, отличительная черта этой экспозиции - особая душевность работ, их глубина и открытость.

Вот, например, портрет молодой бурятки по имени Туя кисти председателя Союза художников Татарстана Ильнура Сиразиева. Девушка изображена на фоне неба и пролетающих ласточек. Это гимн силе молодости. И с какой стороны от картины не встанет зритель, девушка смотрит глаза в глаза. Она будто ждет начала диалога.

- Нам только кажется, что добиться такого эффекта легко, - поясняет Наталья Паромова. - Но на самом деле это очень сложно. В этой картине - суть человека. «Я такая, какая есть, я дочь своего народа, и я понимаю его суть».

Кстати, Ильнур Сиразиев рассказал: реальная Туя очаровала его не только внешним обликом, но и голосом. Она удивительно хорошо поет, и голос у нее потрясающий, по звучанию похож на свирель - древний музыкальный инструмент…

Преобладают на выставке пейзажи, и все они разные. Так, полотно Николая Горланова «Нефтяные промыслы» - пейзаж индустриальный. Но это даже не сразу заметно, потому что на первый план все же выходит природа - весна, солнечный свет и сильные контрасты.

Рядом работа Олега Кульпина «Щучий залив. Академичка»: осень, интенсивное золото красок. Дальше - «Ручей в Тарханах» кисти Валерия Веретенникова: снег, все краски приглушены. Совершенно другое ощущение от природы.

Интересны и графические работы: контраст черного и белого, линия, штрих, пятно. Одна из впечатляющих линогравюр на выставке - «Казанский водовоз» Рината Каримова.

- Это мой дедушка, - рассказывает художник. - После Гражданской войны он жил в Татарской слободе, там было плохо с водой, и ему пришлось переквалифицироваться в водовоза…

На выставке можно найти и несколько скульптур. К примеру, «С рыбалки» Рустама Габасова. Автор говорит: возвращение с уловом - для рыбака всегда состояние счастливое, удовлетворенное. Вот он и хотел поймать эту радость, запечатлеть ее.