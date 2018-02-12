В казанском Центре бокса и настольного тенниса в начале февраля прошли открытый чемпионат и первенство РТ по ушу. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов. Победителем стал Никита Титов. В свои 17 лет ученик казанской школы № 169 уже стал семикратным чемпионом России, шестикратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира. Мы решили узнать секрет успеха молодого спортсмена.

- Никита, как ты пришел в этот вид спорта и какой была твоя первая тренировка?

- Я начал заниматься ушу еще в четырехлетнем возрасте. Помню, как брат привел меня на секцию. Меня очень впечатлила тренировка старших ребят. Захотелось научиться делать так же. На следующий день я уже старался повторять за всеми. Это было сложно. Но через какое-то время что-то уже стало получаться.

- Сколько потребовалось времени для того, чтобы успешно выступить на соревнованиях?

- Получалось далеко не с первого раза. Но мне очень нравилось тренироваться, поэтому я не прекращал совершенствовать себя. Мои первые успешные соревнования состоялись только в 2011 году, когда я стал абсолютным чемпионом своего округа.

- Изменилась ли твоя жизнь после первой победы?

- В 11 лет я впервые поднялся на пьедестал почета. Конечно, я был очень рад, что мои старания наконец оценили. Но я не остановился и двигался дальше. Попал на отборочные соревнования и выиграл чемпионат Европы. И пошло-поехало. Таким образом, та победа стала неким толчком в моей карьере. Сейчас я кандидат в мастера спорта и редко ухожу с соревнований без медали.

- Какой победой в своей жизни ты больше всего гордишься и почему?

- Больше всего я горжусь своей победой на чемпионатах мира в 2014 и 2017 годах. Безусловно, это самые значимые соревнования в моей жизни.

- Есть ли у тебя самая заветная мечта в спорте?

- Когда ушу будет олимпийским видом спорта, я бы хотел стать олимпийским чемпионом. Также надеюсь получить звание заслуженного мастера спорта РФ. После школы хочу стать тренером - воспитывать достойных спортсменов, которые добьются больших успехов. Ведь главная задача наставника в том, чтобы ученик превзошел своего учителя.

- Не мешают ли занятия спортом твоей учебе?

- Безусловно, это очень трудно. Несколько раз в год я уезжаю на сборы или соревнования, которые длятся неделями, а то и месяцами. Если нахожусь в городе, то возвращаюсь домой в 10 вечера из-за поздних тренировок. Но учебу не забрасываю и стараюсь хорошо учиться. В этом году я выпускаюсь и усердно готовлюсь к ЕГЭ.

- А как школьные учителя и одноклассники реагируют на твои успехи?

- Они следят за моими соревнованиями и искренне радуются моим победам, поддерживают в случае неудач. Но это никак не меняет их отношения ко мне, ведь я такой же ученик, как все остальные.

- Ты спортсмен года РТ - 2017. Как тебе присвоили это звание?

- Когда я узнал, что меня номинировали, мы с моим тренером сделали ролик, в котором рассказывается обо мне и моей карьере. В победе я не был уверен, так как конкурентами стали самые титулованные спортсмены республики. Жюри обращало внимание на уровень соревнований, и из-за побед на чемпионатах мира это звание присвоили мне.

- Благодаря кому или чему ты достиг таких побед?

- Конечно, благодаря своим родителям. Даже когда у меня опускались руки, они мне внушали, чтобы я не останавливался на достигнутом. Есть и огромная заслуга тренера Ильяса Хуснутдинова - это один из самых важных людей в моей карьере спортсмена. Он замечает мои недостатки и помогает их исправить. Также важна его моральная поддержка: он всегда знает, как меня подбодрить.

- Какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы добиться значимых высот?

- Думаю, это настойчивость и трудолюбие. Без этого никуда!

- Чего бы ты пожелал начинающим спортсменам?

- Не опускать руки. Без поражений не бывает побед. Если у тебя что-то не получается, это не значит, что нужно искать другой вид деятельности.

- Какие старты тебя ждут в наступившем году?

- Основной целью будет чемпионат Европы, который пройдет осенью.