ЦСКА в Белграде стартовал в плей-офф Лиге Европы

Воспитанники Гончаренко в первом тайме чудили как могли, но гола не наиграли. Умом понималось, что чуть позже «Ювентус» и «Тоттенхэм» покажут, как это делается, но чего-то не хватало.

По традиции, выручил разок Акинфеев, но кто сможет забить у ЦСКА, было непонятно. Второй тайм, начавшийся в сплошном тумане, мог принести гол хозяевам, но Акинфеев вновь был безупречен. Голкипер ЦСКА в итоге и принес своему клубу нулевую ничью – а вот группа атаки армейцев выглядела неубедительно. Но теперь 21 февраля в ответном матче 1/16 финала ЦСКА принимает «Црвену Звезду» дома. Так что шансы у ЦСКА пройти дальше неплохие.

Рустэм КУЛЕЕВ; Фото: Фарит МУРАТОВ

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