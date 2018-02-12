В дебютном матче турнира мужская сборная России переиграла команду Болгарии – 4:1.

Собственно, командные соревнования на турнире состоят из пяти поединков – трех личных и двух парных. На старте Владимир Мальков в непростом поединке выиграл у Ивана Русева – 2:1. Во втором личном поединке россиянин Сегей Сирвант переиграл Даниэля Николова – 2:1.

А затем пара Константин Абрамов и Александр Зинченко переиграла Пейо Бойчинова и Ивана Панева – 2:0.

Казанец Иван Ярцев, увы, проиграл Димитрию Янакиеву, но российская пара Сазонов - Иванов уверенно выиграла – 4:1 в пользу сборной России.