В Казани пройдет хакатон в области энергетики с применением блокчейн технологий

С 16 по 18 февраля Казанский государственный энергетический университет, а также рабочая группа Energy Net и технологическое сообщество Актум проведут хакатон по поиску инновационных решений в области энергетики с применением блокчейн технологий.

Целью мероприятия является привлечение молодых специалистов в качестве участников в последующих проектах энергетических компаний-партнеров. Участники хакатона во время конкурса будут разрабатывать прототип сервиса, который работает на основе технологии распределенных реестров для электроэнергетического сектора, сообщают организаторы.

Екатерина МОРОЗОВА

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