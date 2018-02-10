Целью мероприятия является привлечение молодых специалистов в качестве участников в последующих проектах энергетических компаний-партнеров. Участники хакатона во время конкурса будут разрабатывать прототип сервиса, который работает на основе технологии распределенных реестров для электроэнергетического сектора, сообщают организаторы.