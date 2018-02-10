Сегодня в Казани стартовал региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills по заключительной компетенции «Бетонные строительные работы».

В соревнованиях, которые проходят на территории Казанского строительного колледжа, принимают участие команды Казанского строительного колледжа, «Казанский ДСК», «ПСК Ак Барс Строй», а также образовательных учреждений Набережных Челнов и Лениногорска. В составе каждой команды 2 молодых специалиста не старше 22 лет. Таковы условия соревнований.

В течение трех дней конкурсанты должны будут продемонстрировать жюри свое мастерство в плотнических и монолитных работах, навыки по изготовлению железобетонных конструкций, которые используются для строительства зданий.

Победитель регионального чемпионата рабочих профессий WorldSkills примет участие в федеральном чемпионате, по итогам которого лучшие из лучших представят Россию на 45-м международном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkillsKazan. Чемпионат пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.