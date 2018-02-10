Минздрав РТ назвал точные ключевые демографические показатели прошлого года.

По подсчетам его статистиков, в 2017-м году в республике родилось 48 115 маленьких граждан, а умерло 43 957 человек. И хотя естественный прирост населения составил 4,158 человек, по сравнению с 2016-м годом он снизился на 6 801 человек.

К сожалению, рожать в республике стали не так активно. В минувшем году у нас родилось на 7 738 младенцев меньше, чем в году 2016-м. Правда, умерло в прошлом году тоже меньше: на 937 человек по сравнению с предыдущим годом.

