Предусмотрено финансирование каждого миниагропарка по смете 120 млн рублей из бюджета республики.

Для содействия сбыту сельхозпродукции в 17 районах Татарстана будут построены агропромпарки. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов. «Фермерские агропромпарки планируем открыть в районных центрах. Первый – в Заинске», – сказал вице-премьер Правительства РТ. Построенные миниагропарки будут передаваться в управление сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Предусмотрено финансирование каждого миниагропарка по смете 120 млн рублей из бюджета Татарстана. Подведение коммуникаций и выделение земли берут на себя муниципальные районы.