За новыми выплатами жительницы сел республики могут обратиться в течение шести месяцев после рождения первенца и третьего ребенка.

Новые меры социальной поддержки для матерей при рождении первого и третьего ребенка, введенные в 2018 году в Татарстане, повысят рождаемость на селе. Об этом было сказано сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Единовременные выплаты полагаются женщинам, постоянно проживающим в сельской местности Татарстана не менее трех лет, при рождении первого и третьего ребенка. Женщины в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка будут получать единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Женщины в возрасте до 29 лет при рождении третьего ребенка будут получать единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей», – рассказала на брифинге министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она отметила, что данный вид социальной поддержки принят в целях повышения рождаемости среди сельских женщин и борьбы с оттоком молодых женщин из районов в города. Выплаты будут выплачиваться всем независимо от их доходов. Новые меры поддержки предназначены для матерей, родивших детей после 1 января 2018 года. За социальной поддержкой можно обратиться в течение шести месяцев после рождения малышей.

«В прошлом году в республике 2020 жительниц сел в возрасте до 25 лет родили первенцев и 397 женщин в возрасте до 29 лет родили третьих детей», – отметила спикер.

Одной из причин снижения рождаемости на селе является уменьшение количества женщин репродуктивного возраста, проживающих в сельской местности, в том числе и за счет их миграции в город еще до брака. Другим фактором, влияющим на демографическую ситуацию, является увеличение возраста женщин, рожающих детей. В 2016 году по сравнению с 1990-м средний возраст женщин, родивших ребенка, увеличился на три года и составил 28,8 года вместо 25,8.

Кроме того, снижению рождаемости способствует уменьшение показателя рождаемости первенцев. Если в 2009 году на долю первых детей приходилось 53,2 процента всех рождений, то в 2016-м – 39,9 процента.

Эльмира Зарипова выразила надежду на то, что новые меры социальной поддержки сохранят показатели рождаемости на прежнем уровне в текущем году, а уже в следующем году стимулируют всплеск рождаемости. Подать заявление на новую выплату жительницы сел республики могут в отделениях социальной защиты по месту жительства или в местное отделение РЦМП (Республиканский центр материальной помощи).